Саудовские клубы после 7 лет бойкота снова приедут в Иран

Саудовские футбольные власти разрешили клубам выступать в Иране, сообщает официальный сайт АФК.

Официальный Эр-Рияд ввел запрет в 2016 году в ответ на помощь иранских властей повстанцам-хуситам, чьи беспилотники регулярно атаковали страну.

С тех пор саудовские спортивные клубы целых 7 лет не приезжали в Иран, а все матчи между представителями стран проводились на нейтральных полях.

В этом сезоне "Аль-Наср" Криштиану Роналду приедет в Тегеран играть против "Персеполиса", а "Аль-Иттихад" Карима Бензема пожалует в Исфахан меряться силами с "Сепаханом" в рамках Лиги чемпионов АФК.