Саудовские клубы после 7 лет бойкота снова приедут в Иран
Оттепель на Ближнем Востоке
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matin Ghasemi/Borna News/Aksonline ATPImages
Саудовские футбольные власти разрешили клубам выступать в Иране, сообщает официальный сайт АФК.
Официальный Эр-Рияд ввел запрет в 2016 году в ответ на помощь иранских властей повстанцам-хуситам, чьи беспилотники регулярно атаковали страну.
С тех пор саудовские спортивные клубы целых 7 лет не приезжали в Иран, а все матчи между представителями стран проводились на нейтральных полях.
В этом сезоне "Аль-Наср" Криштиану Роналду приедет в Тегеран играть против "Персеполиса", а "Аль-Иттихад" Карима Бензема пожалует в Исфахан меряться силами с "Сепаханом" в рамках Лиги чемпионов АФК.
Популярное сейчас
- Легионер Динамо близок к уходу из клуба – Источник
- Румыния отреагировала на российские беспилотники: не представляют угрозы
- Сборная Украины провела первую тренировку перед матчами с Англией и Италией
- Трагическая участь Металлиста 1925, новый Лунин для Реала и месть ПСВ. Главные новости за 30 августа
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена Альваро Мораты, который снова зажигает за Атлетико. ФОТО