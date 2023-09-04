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Саудовские клубы после 7 лет бойкота снова приедут в Иран

Общие новости
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Оттепель на Ближнем Востоке

Саудовские клубы после 7 лет бойкота снова приедут в Иран

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matin Ghasemi/Borna News/Aksonline ATPImages

Новина українською

Саудовские футбольные власти разрешили клубам выступать в Иране, сообщает официальный сайт АФК.

Официальный Эр-Рияд ввел запрет в 2016 году в ответ на помощь иранских властей повстанцам-хуситам, чьи беспилотники регулярно атаковали страну.

С тех пор саудовские спортивные клубы целых 7 лет не приезжали в Иран, а все матчи между представителями стран проводились на нейтральных полях.

В этом сезоне "Аль-Наср" Криштиану Роналду приедет в Тегеран играть против "Персеполиса", а "Аль-Иттихад" Карима Бензема пожалует в Исфахан меряться силами с "Сепаханом" в рамках Лиги чемпионов АФК.

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В статье: Иран Саудовская Аравия
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Источник:
AFC

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