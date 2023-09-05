Рамос снова в Севилье, уход эпохи Суареса и Кавани, Грилиш и Трент вне заявки. Главные новости за 4 сентября

UA-Football собрал для вас самые главные новости за понедельник, 4 сентября.

"Севилья" объявила о трансфере Серхио Рамоса. Воспитанник клуба вернулся домой спустя 18 лет разлуки и подписал контракт на 1 сезон. Рамос начинал свой путь в 7 лет и прошел через все детско-юношеские команды “Севильи”, прежде чем уйти в 19 лет в "Реал". Защитник открыто заявлял о желании вернуться на стадион “Рамон Санчес Писхуан”, однако президент и пресс-служба клуба отрицали намерения принять Серхио обратно к себе.

Джек Грилиш и Трент Александр-Арнольд не помогут сборной Англии в матчах с Украиной и Шотландией. Футболисты не смогут играть из-за травм, полученных перед сборами. При этом Гарэт Саутгейт не собирается вызывать кого-то на замену игрокам. Также только в среду к команде присоединится Киран Триппье, который сейчас отсутствует по личным причинам.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса решительно омолаживает состав национальной команды. Специалист не включил в заявку на матчи квалификации чемпионата мира Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Считается, что именно для омоложения состава Бьелса и был назначен в сборную Уругвая. Национальная сборная сыграет против Чили 9-го сентября и с Эквадором – 13-го.

Саудовские футбольные власти разрешили клубам выступать в Иране, сообщает официальный сайт АФК. Официальный Эр-Рияд ввел запрет в 2016 году в ответ на помощь иранских властей повстанцам-хуситам, чьи беспилотники регулярно атаковали страну. С тех пор саудовские спортивные клубы целых 7 лет не приезжали в Иран, а все матчи между представителями стран проводились на нейтральных полях.

Янник Феррейра Карраско переходит в клуб из Саудовской Аравии. "Аль-Шабаб" договорился с "Атлетико" о трансфере 29-летнего бельгийского полузащитника. Сумма трансфера составляет около 15 миллионов евро, а сам футболист согласовал условия контракта на три года. В прошлом сезоне Карраско провел за мадридскую команду 44 поединка, забил 10 голов и сделал 5 ассистов.

Андре Онана вернулся в сборную Камеруна. Игрок попал в заявку национальной команды на матч квалификации Кубка африканских наций против Бурунди 12-го сентября. Ранее голкипер покинул расположение национальной команды, не дожидаясь завершения чемпионата мира в Катаре из-за конфликта с главным тренером по поводу тактики. Позже Онана заявил, что завершает карьеру в национальной команде