Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Роналду дал интервью, в котором его проверяли на детекторе лжи
фото - Getty Images
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, что считает себя лучшим бомбардиром всех времен. 38-летний португалец дал интервью Binance, в котором его проверяли на детекторе лжи.
— Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни?
— Нет.
— Ты величайший бомбардир всех времен?
— Да, — ответил Роналду.
Детектор лжи показал, что оба ответа футболиста были правдивыми.
Роналду с января этого года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач в 5 матчах за команду. Криштиану играл за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". На его счету 123 гола в 200 матчах за сборную Португалии и 727 голов на клубном уровне.
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