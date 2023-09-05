Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду рассказал, что считает себя лучшим бомбардиром всех времен. 38-летний португалец дал интервью Binance, в котором его проверяли на детекторе лжи.

— Кто-нибудь побьет твой рекорд по голам в течение твоей жизни?

— Нет.

— Ты величайший бомбардир всех времен?

— Да, — ответил Роналду. Детектор лжи показал, что оба ответа футболиста были правдивыми.

Роналду с января этого года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии. В текущем сезоне он забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач в 5 матчах за команду. Криштиану играл за "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Реал" и "Спортинг". На его счету 123 гола в 200 матчах за сборную Португалии и 727 голов на клубном уровне.