Неймар: В ходе карьеры я допустил несколько ошибок, но все равно я всегда был парнем, который хочет делать правильные вещи
Неймар считает, что занял место в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Chung Sung-Jun/Paris Saint-Germain Football/PSG
В середине августа "Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с Неймаром. "ПСЖ" получил за Неймара 90 миллионов евро.
Бразилец провел в "ПСЖ" шесть лет. За это время он принял участие в 173 матчах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.
– Иногда люди судят совершенно по-особому. Но если перестать думать об этом, то, например, все мои партнеры по командам всегда хорошо говорили обо мне. Не только как об игроке, но и как о человеке. Это то, что имеет значение для меня. Это то наследие, что я хочу оставить.
Конечно, Бог одарил меня футбольным талантом. Конечно, мое имя, слава Богу, вошло в историю сборной Бразилии, в историю футбола, но я хочу влиять на жизни тех, кто знает меня.
– Вы думаете о том, как вас будут оценивать в будущем?
– Я всегда был очень настоящим и искренним, никогда ничего не боялся. В ходе карьеры я допустил несколько ошибок, но все равно я всегда был парнем, который хочет делать правильные вещи, вести себя правильно.
Я хочу, чтобы меня запомнили очень искренним игроком, который всегда делал разницу, где бы ни оказался. Для меня это очень ценно, – сказал нападающий «Аль-Хилаля».
Популярное сейчас
- Шахтер объявил заявку на Лигу чемпионов
- Красников: Не знаю, кто такой Береза, никогда его не видел и не общался
- Береза: Довбик перешел в Жирону благодаря Русолу
- Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
Новости по теме
- 23:14 Зарубежные В ПСЖ высказались касаемо слов Неймара об аде в клубе: У нас есть достоинство, комментариев не делаем
- 14:52 Зарубежные Робер Пирес назвал Неймара плаксой из-за слов бразильца, что ему пришлось пройти через ад в ПСЖ
- 11:23 Зарубежные Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ