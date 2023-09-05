Месси – фаворит Золотого мяча по версии Goal
Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание Золотого мяча
Фото: twitter.com/Argentina
Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча". Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший из "ПСЖ" в "Интер Майами" летом. Вторую строчку по-прежнему занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
Имена номинантов на «Золотой мяч»-2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.
Топ-10 выглядит следующим образом:
- 1. Лионель Месси ("ПСЖ", перешел в "Интер Майами");
- 2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- 3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
- 4. Винисиус Жуниор ("Реал");
- 5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
- 6. Родри ("Манчестер Сити");
- 7. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", перешел в "Барселону");
- 8. Виктор Осимхен ("Наполи");
- 9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");
- 10. Роберт Левандовски ("Барселона").
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Источник:goal.com
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