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Месси – фаворит Золотого мяча по версии Goal

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Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание Золотого мяча

Месси – фаворит Золотого мяча по версии Goal

Фото: twitter.com/Argentina

UA-Футбол
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Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча". Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший из "ПСЖ" в "Интер Майами" летом. Вторую строчку по-прежнему занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Имена номинантов на «Золотой мяч»-2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.

Топ-10 выглядит следующим образом:

  • 1. Лионель Месси ("ПСЖ", перешел в "Интер Майами");
  • 2. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  • 3. Килиан Мбаппе ("ПСЖ");
  • 4. Винисиус Жуниор ("Реал");
  • 5. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");
  • 6. Родри ("Манчестер Сити");
  • 7. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", перешел в "Барселону");
  • 8. Виктор Осимхен ("Наполи");
  • 9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити");
  • 10. Роберт Левандовски ("Барселона").
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В статье: Лионель Месси Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
goal.com

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