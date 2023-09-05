Месси – фаворит Золотого мяча по версии Goal

Сайт Goal.com обновил рейтинг фаворитов на завоевание "Золотого мяча". Главным претендентом на приз остался нападающий Лионель Месси, перешедший из "ПСЖ" в "Интер Майами" летом. Вторую строчку по-прежнему занимает форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Имена номинантов на «Золотой мяч»-2023 будут объявлены в среду, 6 сентября. Церемония награждения состоится 30 октября.

Топ-10 выглядит следующим образом: