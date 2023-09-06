Сидорчук покинул Динамо, Шапаренко не поможет сборной, у МЮ звездный новичок. Главные новости за 5 сентября
День больших кадровых изменений
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates
Сидорчук перебрался из "Динамо" в чемпионат Бельгии
Капитан киевлян перебрался в "Вестерло", контракт рассчитан на три сезона. Сумма трансфера, по слухам, символическая. 32-летний хавбек играл за "Динамо" с 2012 года и за это время сыграл 327 матчей (32 гола), трижды выиграв чемпионат Украины.
Шапаренко не поможет сборной против Англии и Италии
Полузащитник "Динамо" получил травму бедра и выбыл на три недели. Это означает, что он точно не поможет сборной Украины в ближайших матчах отбора на Евро-2024 с Англией и Италией. Место Шапаренко в заявке сине-желтых занял Александр Пихаленок из "Днепра-1".
"Манчестер Юнайтед" подписал Софьяна Амрабата
27-летний марокканец классно показал себя на ЧМ-2022, чем и заслужил интерес грандов. Год аренды Амрабата из "Фиорентины" обойдется "МЮ" в 10 млн евро; также у "Красных дьяволов" есть право выкупа хавбека еще за 20 млн.
Гармаш все-таки будет играть в Хорватии
Около недели Денис не мог выехать из Украины, из-за чего его трансфер в "Осиек" был под угрозой срыва, но сейчас, вроде бы, все решено. Гармаш уже сегодня пройдет в Хорватии медосмотр и подпишет контракт. "Динамо" в услугах 33-летнего хавбека больше не нуждается.
"Интер" продлил контракт с главным тренером
Симоне Индзаги подписал с миланцами новое соглашение до 2025 года. В клубе не просто так доверяют тренеру - за предыдущие два года он по два раза выиграл с командой Кубок и Суперкубок Италии, а также вывел "Нерадзурри" в финал ЛЧ-2023.
"Вильярреал" уволил Кике Сетьена после неудачного старта
А вот недавний полуфиналист ЛЧ в Кике Сетьена не верил, и после трех поражений в четырех стартовых турах Ла Лиги тренер был уволен. В клубе он не отработал и года. Пока исполнять обязанности наставника будет спортдир Мигель Анхель Тена, но известно, что "Вильярреал" уже начал переговоры с Хуленом Лопетеги.
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