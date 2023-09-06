Куртуа, тер Штеген, Буну и Мартинес – претенденты на приз Яшина лучшему вратарю года

France Football опубликовал претендентов на звание лучшего вратаря года – приз Льва Яшина. Среди них Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Марк-Андре тер Штеген и Андре Онана.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа ("Реал"),

Яссин Буну ("Аль-Хиляль"),

Майк Меньян ("Милан"),

Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"),

Эдерсон ("Манчестер Сити"),

Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"),

Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"),

Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"),

Доминик Ливакович ("Фенербахче")

Брис Самба ("Ланс").

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча, а также сопутствующих наград футболисткам, молодым игрокам и вратарям состоится 16-го октября.