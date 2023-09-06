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Куртуа, тер Штеген, Буну и Мартинес – претенденты на приз Яшина лучшему вратарю года

Общие новости
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Победителя узнаем 16-го октября

Куртуа, тер Штеген, Буну и Мартинес – претенденты на приз Яшина лучшему вратарю года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

France Football опубликовал претендентов на звание лучшего вратаря года – приз Льва Яшина. Среди них Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Марк-Андре тер Штеген и Андре Онана.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

  • Тибо Куртуа ("Реал"),
  • Яссин Буну ("Аль-Хиляль"),
  • Майк Меньян ("Милан"),
  • Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"),
  • Эдерсон ("Манчестер Сити"),
  • Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"),
  • Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"),
  • Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"),
  • Доминик Ливакович ("Фенербахче")
  • Брис Самба ("Ланс").

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча, а также сопутствующих наград футболисткам, молодым игрокам и вратарям состоится 16-го октября.

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В статье: france football
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