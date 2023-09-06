Куртуа, тер Штеген, Буну и Мартинес – претенденты на приз Яшина лучшему вратарю года
Победителя узнаем 16-го октября
Getty Images/Global Images Ukraine
France Football опубликовал претендентов на звание лучшего вратаря года – приз Льва Яшина. Среди них Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Марк-Андре тер Штеген и Андре Онана.
Полный список претендентов выглядит следующим образом:
- Тибо Куртуа ("Реал"),
- Яссин Буну ("Аль-Хиляль"),
- Майк Меньян ("Милан"),
- Марк-Андре тер Штеген ("Барселона"),
- Эдерсон ("Манчестер Сити"),
- Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"),
- Аарон Рэмсдейл ("Арсенал"),
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"),
- Доминик Ливакович ("Фенербахче")
- Брис Самба ("Ланс").
Напомним, что церемония вручения Золотого мяча, а также сопутствующих наград футболисткам, молодым игрокам и вратарям состоится 16-го октября.
Ballon d’Or — Yashin trophy for the best goalkeeper, list unveiled ????✨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 6, 2023
Marc André ter Stegen ????????
Dominik Livaković ????????
Emiliano Martínez ????????
Thibaut Courtois ????????
Aaron Ramsdale ????????????????????????????
Mike Maignan ????????
Yassine Bono ????????
André Onana ????????
Brice Samba ????????
Ederson ???????? pic.twitter.com/9eE4QQqAqZ
Популярное сейчас
- В Динамо раскрыли детали касательно ухода Гармаша
- Вестерло заплатил за Сидорчука больше миллиона евро - СМИ
- Верховная Рада назначила Рустема Умерова министром обороны
- Аль-Хиляль сделал безумный камбек против Аль-Иттихада. Бензема забил пяткой, а Митрович оформил хет-трик
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО