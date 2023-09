Куртуа, тер Штеген, Буну и Мартинес – претенденты на приз Яшина лучшему вратарю года

France Football опубликовал претендентов на звание лучшего вратаря года – приз Льва Яшина. Среди них Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Марк-Андре тер Штеген и Андре Онана.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

Напомним, что церемония вручения Золотого мяча, а также сопутствующих наград футболисткам, молодым игрокам и вратарям состоится 16-го октября.

Ballon d’Or — Yashin trophy for the best goalkeeper, list unveiled ????✨



Marc André ter Stegen ????????

Dominik Livaković ????????

Emiliano Martínez ????????

Thibaut Courtois ????????

Aaron Ramsdale ????????????????????????????

Mike Maignan ????????

Yassine Bono ????????

André Onana ????????

Brice Samba ????????

Ederson ???????? pic.twitter.com/9eE4QQqAqZ