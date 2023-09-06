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France Football опубликовал фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч: без Роналду и Рашфорда

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Заветное имя узнаем 16-го октября

France Football опубликовал фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч: без Роналду и Рашфорда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч. В списке – 30 фамилий лучших игроков прошлого сезона.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Хулиан Альварес
  2. Николло Барелла
  3. Джуд Беллингем
  4. Карим Бензема
  5. Яссин Буну
  6. Кевин де Брюйне
  7. Рубен Диаш
  8. Антуан Гризманн
  9. Илкай Гюндоган
  10. Йошко Гвардиол
  11. Эрлинг Холанд
  12. Харри Кейн
  13. Рандаль Коло Муани
  14. Хвича Кварацхелия
  15. Роберт Левандовский
  16. Эмилиано Мартинес
  17. Лаутаро Мартинес
  18. Килиан Мбаппе
  19. Лионель Месси
  20. Ким Мин Чже
  21. Лука Модрич
  22. Джамал Мусиала
  23. Мартин Эдегор
  24. Андре Онана
  25. Виктор Осимхен
  26. Родри
  27. Букайо Сака
  28. Мохаммед Салах
  29. Бернарду Силва
  30. Винисиус Жуниор

Церемония награждения состоится 16-го октября. Тогда же станут известны и победители трофея Яшина и трофея Копа, лучшим вратарю и молодому игроку соответственно.

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