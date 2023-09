France Football опубликовал фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч: без Роналду и Рашфорда

France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч. В списке – 30 фамилий лучших игроков прошлого сезона.

Полный список выглядит следующим образом:

Церемония награждения состоится 16-го октября. Тогда же станут известны и победители трофея Яшина и трофея Копа, лучшим вратарю и молодому игроку соответственно.

HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! ????✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV