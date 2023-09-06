France Football опубликовал фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч: без Роналду и Рашфорда
Заветное имя узнаем 16-го октября
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч. В списке – 30 фамилий лучших игроков прошлого сезона.
Полный список выглядит следующим образом:
- Хулиан Альварес
- Николло Барелла
- Джуд Беллингем
- Карим Бензема
- Яссин Буну
- Кевин де Брюйне
- Рубен Диаш
- Антуан Гризманн
- Илкай Гюндоган
- Йошко Гвардиол
- Эрлинг Холанд
- Харри Кейн
- Рандаль Коло Муани
- Хвича Кварацхелия
- Роберт Левандовский
- Эмилиано Мартинес
- Лаутаро Мартинес
- Килиан Мбаппе
- Лионель Месси
- Ким Мин Чже
- Лука Модрич
- Джамал Мусиала
- Мартин Эдегор
- Андре Онана
- Виктор Осимхен
- Родри
- Букайо Сака
- Мохаммед Салах
- Бернарду Силва
- Винисиус Жуниор
Церемония награждения состоится 16-го октября. Тогда же станут известны и победители трофея Яшина и трофея Копа, лучшим вратарю и молодому игроку соответственно.
HERE ARE ALL THE BALLON D'OR NOMINEES! ????✨#ballondor pic.twitter.com/hg1ZByzhDV— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) September 6, 2023
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