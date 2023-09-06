Роналду о Саудовской Аравии: Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием

Криштиану Роналду высказался о трансферной кампании саудовских клубов. Портуаглец рассказал, что знал все ещё когда переходил в "Аль-Наср" прошлой зимой.

"Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...

Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием. Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок "Аль-Насра", я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.

Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших", – сказал Криштиану.

Читайте также Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен

Недавно Роналду забил 850-й гол в карьере. Он поразил ворота "Аль-Хазема" в чемпионате Саудовской Аравии.