Роналду о Саудовской Аравии: Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием
Похоже, именно этим и заманили Криштиану
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Криштиану Роналду высказался о трансферной кампании саудовских клубов. Портуаглец рассказал, что знал все ещё когда переходил в "Аль-Наср" прошлой зимой.
"Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...
Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием.
Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок "Аль-Насра", я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.
Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших", – сказал Криштиану.
Недавно Роналду забил 850-й гол в карьере. Он поразил ворота "Аль-Хазема" в чемпионате Саудовской Аравии.
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