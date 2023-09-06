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Роналду о Саудовской Аравии: Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием

Общие новости
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Похоже, именно этим и заманили Криштиану

Роналду о Саудовской Аравии: Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду высказался о трансферной кампании саудовских клубов. Портуаглец рассказал, что знал все ещё когда переходил в "Аль-Наср" прошлой зимой.

"Это нормально. А какую лигу не критикуют, у какой лиги нет проблем, спорных моментов? Это происходит везде: в Испании, Португалии...

Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием.

Играть в арабской лиге – это нормально. Как игрок "Аль-Насра", я знал, что все так и произойдет. Менять культуру страны и ее футбол – привилегия, как и то, что сюда приезжают большие звезды. Я чувствую гордость.

Я был первопроходцем и горжусь этим. Больше всего я хочу, чтобы лига развивалась и вошла в число лучших", – сказал Криштиану.

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Недавно Роналду забил 850-й гол в карьере. Он поразил ворота "Аль-Хазема" в чемпионате Саудовской Аравии.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
desporto.sapo.pt

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