Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 сентября.

Денис Гармаш покинул "Динамо". Новым клубом 33-летнего ветерана стал хорватский "Осиек". Контракт сторон рассчитан по схеме 1+1. Гармаш перешел в новую команду на правах свободного агента после разрыва соглашения с киевским клубом. Напомним, ранее "Динамо" также покинул многолетний лидер Сергей Сидорчук.

France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч. В списке – 30 лучших игроков прошлого сезона, в числе которых Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Криштиану Роналду ожидаемо в топ-30 не оказалось, а вот отсутствие в рейтинге игрока года в АПЛ по мнению футболистов Маркуса Рэшфорда стало сюрпризом.

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды. Напомним, ранее вингер работал индивидуально из-за проблем с коленом. Из-за повреждения Ярмоленко пропустил последние два матча "Динамо". В ближайшее время сборная Украины проведет ключевые матчи отбора к Евро против Англии и Украины.

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко не успевает восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией. В поединке квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. На восстановление игроку понадобится около трех недель. В национальной сборной плеймейкера заменит Александр Пихаленок из "Днепра-1".

"Челси" провел переговоры с саудовской авиакомпанией Riyadh Air, которая может стать новым титульным спонсором "синих". Riyadh Air принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF). Существует и альтернатива – букмекер Kaiyun.com, который на прошлой неделе заключил сотрудничество с "Ноттингем Форрест". С последними уже сотрудничают такие клубы как "Реал", "Кристал Пэлас" и "Интер".