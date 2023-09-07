  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 сентября

Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 6 сентября.

Денис Гармаш покидает Динамо

Денис Гармаш покинул "Динамо". Новым клубом 33-летнего ветерана стал хорватский "Осиек". Контракт сторон рассчитан по схеме 1+1. Гармаш перешел в новую команду на правах свободного агента после разрыва соглашения с киевским клубом. Напомним, ранее "Динамо" также покинул многолетний лидер Сергей Сидорчук.

30 претендентов на ЗМ

France Football опубликовал список претендентов на Золотой мяч. В списке – 30 лучших игроков прошлого сезона, в числе которых Карим Бензема, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе. Криштиану Роналду ожидаемо в топ-30 не оказалось, а вот отсутствие в рейтинге игрока года в АПЛ по мнению футболистов Маркуса Рэшфорда стало сюрпризом.

Восстановление Ярмоленко

Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам в общей группе национальной команды. Напомним, ранее вингер работал индивидуально из-за проблем с коленом. Из-за повреждения Ярмоленко пропустил последние два матча "Динамо". В ближайшее время сборная Украины проведет ключевые матчи отбора к Евро против Англии и Украины.

Потеря Шапаренко

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко не успевает восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией. В поединке квалификации Лиги конференций с "Бешикташем" Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. На восстановление игроку понадобится около трех недель. В национальной сборной плеймейкера заменит Александр Пихаленок из "Днепра-1".

Новый спонсор для Челси?

"Челси" провел переговоры с саудовской авиакомпанией Riyadh Air, которая может стать новым титульным спонсором "синих". Riyadh Air принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF). Существует и альтернатива – букмекер Kaiyun.com, который на прошлой неделе заключил сотрудничество с "Ноттингем Форрест". С последними уже сотрудничают такие клубы как "Реал", "Кристал Пэлас" и "Интер".

По теме
yellow-arrow
Куман: в Испании у меня были моменты, когда было ощущение, что Реалу благосклонны больше, чем Барселоне
yellow-arrow
Роналду о Саудовской Аравии: Я заранее все знал. Все считали меня безумцем, но это оказалось не таким уж и безумием
yellow-arrow
France Football опубликовал фамилии всех 30 претендентов на Золотой мяч: без Роналду и Рашфорда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде