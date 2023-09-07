Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии

В последние месяцы в чемпионате Португалии было несколько скандальных ситуаций, в основном связанных с работой судей. Последней стала история с "Порту", которому 3 сентября удалось избежать поражения в игре с "Арукой" (1:1) на 19-й добавленной минуте в условиях неработающего экрана для видеоповторов.

Ситуацию прокомментировал Криштиану Роналду.

"В каждой лиге есть спорные моменты, но в Португалии их особенно много. Это плохо. И люди, которые хоть немного понимают, осознают это. Однако каждый дергает за свои ниточки.

Сейчас плохой этап, но я надеюсь, что все изменится. Недавно я открыл газету - почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не о футболе. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас - плохие новости. Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем. В ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг - в АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу.