Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии
Криштиану Роналду отметил преимущество саудовской лиги над португальской
Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN
В последние месяцы в чемпионате Португалии было несколько скандальных ситуаций, в основном связанных с работой судей. Последней стала история с "Порту", которому 3 сентября удалось избежать поражения в игре с "Арукой" (1:1) на 19-й добавленной минуте в условиях неработающего экрана для видеоповторов.
Ситуацию прокомментировал Криштиану Роналду.
"В каждой лиге есть спорные моменты, но в Португалии их особенно много. Это плохо. И люди, которые хоть немного понимают, осознают это. Однако каждый дергает за свои ниточки.
Сейчас плохой этап, но я надеюсь, что все изменится. Недавно я открыл газету - почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не о футболе. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас - плохие новости.
Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем. В ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг - в АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу.
Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь - нет. Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.
Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это трудно. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк", - сказал форвард сборной Португалии и "Аль-Насра"
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