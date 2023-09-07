  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Криштиану Роналду отметил преимущество саудовской лиги над португальской

Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

UA-Футбол
Новина українською

В последние месяцы в чемпионате Португалии было несколько скандальных ситуаций, в основном связанных с работой судей. Последней стала история с "Порту", которому 3 сентября удалось избежать поражения в игре с "Арукой" (1:1) на 19-й добавленной минуте в условиях неработающего экрана для видеоповторов.

Ситуацию прокомментировал Криштиану Роналду.

"В каждой лиге есть спорные моменты, но в Португалии их особенно много. Это плохо. И люди, которые хоть немного понимают, осознают это. Однако каждый дергает за свои ниточки.

Сейчас плохой этап, но я надеюсь, что все изменится. Недавно я открыл газету - почитать, что вообще происходит. Первые три статьи были не о футболе. Это заставляет задуматься о том, что главное сейчас - плохие новости.

Я португалец, и меня это беспокоит. Я бы хотел, чтобы наша лига была одной из лучших, но она таковой не является и не станет. И это одна из проблем. В ближайшем будущем Португалия не попадет в число топ-лиг - в АПЛ, Ла Лигу, Бундеслигу.

Я думал, что она может попасть в топ-4 или топ-5, но теперь - нет. Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии. Там не только скандалы, там не так много шума, зато уровень имен намного выше.

Я надеюсь, что станет лучше, но знаю, что это трудно. Вероятно, это даже невозможно. То, что происходит в последнее время, превращает лигу в цирк", - сказал форвард сборной Португалии и "Аль-Насра"

По теме
yellow-arrow
Криштиану Роналду не попал в число номинантов на Золотой мяч впервые за 20 лет
yellow-arrow
Куман: в Испании у меня были моменты, когда было ощущение, что Реалу благосклонны больше, чем Барселоне
yellow-arrow
Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
record

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
07.09.2023 в 12:13
Чому UA-Football так багато пише про саудитів? Чи вам також промоутери грошенят накинули? Здається ця ліга нікого в Україні не цікавить.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде