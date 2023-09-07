  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Криштиану Роналду не попал в число номинантов на Золотой мяч впервые за 20 лет

Общие новости
(1 голосов)

Нападающий Аль-Насра не попал в список номинантов на Золотой мяч

Криштиану Роналду не попал в число номинантов на Золотой мяч впервые за 20 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роналду оказался за пределами числа претендентов на трофей впервые за 20 лет. В прошлый раз форварда не было среди номинантов в 2003 году - тогда ему было 18 лет и он проводил первый сезон за "Манчестер Юнайтед".

Криштиану Роналду становился обладателем "Золотого мяча" пять раз в карьере (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Он занимает второе место по этому показателю, единственный, кто получал награду чаще - Лионель Месси (7 раз).

Аргентинец оказался в списке номинированных 2023 года и считается одним из главных претендентов на трофей. "Золотой мяч" вручается с 1956 года. Вручение награды в 2023 году состоится 30 октября в Париже (Франция).

По теме
yellow-arrow
Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии
yellow-arrow
Куман: в Испании у меня были моменты, когда было ощущение, что Реалу благосклонны больше, чем Барселоне
yellow-arrow
Динамо отпускает еще одну легенду, претенденты на ЗМ и травма Шапаренко. Главные новости за 6 сентября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде