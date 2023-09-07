Криштиану Роналду не попал в число номинантов на Золотой мяч впервые за 20 лет
Нападающий Аль-Насра не попал в список номинантов на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine
Роналду оказался за пределами числа претендентов на трофей впервые за 20 лет. В прошлый раз форварда не было среди номинантов в 2003 году - тогда ему было 18 лет и он проводил первый сезон за "Манчестер Юнайтед".
Криштиану Роналду становился обладателем "Золотого мяча" пять раз в карьере (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Он занимает второе место по этому показателю, единственный, кто получал награду чаще - Лионель Месси (7 раз).
Аргентинец оказался в списке номинированных 2023 года и считается одним из главных претендентов на трофей. "Золотой мяч" вручается с 1956 года. Вручение награды в 2023 году состоится 30 октября в Париже (Франция).
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