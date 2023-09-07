  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду: Соперничество с Месси закончено. Мы делили сцену в течение 15 лет

Общие новости
(1 голосов)

Каждый пошел своим путем

Роналду: Соперничество с Месси закончено. Мы делили сцену в течение 15 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду считает, что его соперничество с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси осталось в прошлом.

"Соперничество с Месси закончено. Было здорово, болельщикам нравилось. Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба являются хорошими игроками, оба изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, и это главное.

Он идет своим путем, я - своим. Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается.

Мы делили сцену в течение 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга", - приводит Record слова португальского футболиста.

В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии на 2,5 года. Сообщалось, что его зарплата с учетом доходов от рекламы составит 200 миллионов евро в год.

Читайте также Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии
По теме
yellow-arrow
12 часов, 5 специалистов и 0 шансов на ошибку: каким образом собирается футбольная статистика?
yellow-arrow
Криштиану Роналду не попал в число номинантов на Золотой мяч впервые за 20 лет
yellow-arrow
Криштуану Роналду: Я считаю, что лига Саудовской Аравии лучше лиги Португалии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
record

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде