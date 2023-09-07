Роналду: Соперничество с Месси закончено. Мы делили сцену в течение 15 лет
Каждый пошел своим путем
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду считает, что его соперничество с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси осталось в прошлом.
"Соперничество с Месси закончено. Было здорово, болельщикам нравилось. Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба являются хорошими игроками, оба изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, и это главное.
Он идет своим путем, я - своим. Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается.
Мы делили сцену в течение 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга", - приводит Record слова португальского футболиста.
В декабре 2022 года Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" из Саудовской Аравии на 2,5 года. Сообщалось, что его зарплата с учетом доходов от рекламы составит 200 миллионов евро в год.
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