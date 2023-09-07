Роналду: Соперничество с Месси закончено. Мы делили сцену в течение 15 лет

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду считает, что его соперничество с форвардом "Интер Майами" Лионелем Месси осталось в прошлом.

"Соперничество с Месси закончено. Было здорово, болельщикам нравилось. Тот, кто любит Криштиану Роналду, не обязан ненавидеть Месси. Оба являются хорошими игроками, оба изменили историю футбола. Нас уважают во всем мире, и это главное.

Он идет своим путем, я - своим. Он поступает по-своему, как и я по-своему, независимо от того, играем ли мы за пределами Европы. Судя по тому, что я видел, у него все хорошо, и у меня тоже все хорошо, наследие продолжается.

Мы делили сцену в течение 15 лет. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии и уважаем друг друга", - приводит Record слова португальского футболиста.