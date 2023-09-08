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Шахтер ждет 5 млн от Челси, Азар намекает на завершение карьеры, украинцы будут судить матч отбора к Евро-2024. Главные новости за 7 сентября

Общие новости
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Самые интересные новости за 7 сентября, которые вы могли пропустить

Шахтер ждет 5 млн от Челси, Азар намекает на завершение карьеры, украинцы будут судить матч отбора к Евро-2024. Главные новости за 7 сентября

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" заплатит "Шахтеру" дополнительные 5 миллионов евро за победу в ЛЧ или АПЛ

Как сообщил американский The Athletic, в трансферном соглашении между "Челси" и "Шахтером" по Михаилу Мудрику прописано условие, согласно которому донецкий клуб получит дополнительные 5 миллионов евро, если "синие" смогут выиграть Лигу Чемпионов или Премьер-Лигу. Как известно, сумма трансфера украинца в "Челси" составила 70 миллионов евро гарантированной выплаты и еще 30 миллионов были прописаны в качестве бонусов. Теперь известно, как дончане смогут получить небольшую часть этих бонусов. Какие пункты прописаны под остальными 25 миллионами — неизвестно.

Эден Азар намекнул на завершение футбольной карьеры

Бельгийский футболист все еще без клуба после того, как разорвал контракт с мадридским "Реалом". Он до сих пор не решился официально объявить о завершении своей футбольной карьеры, но собственными комментариями четко намекает на это. "Постепенно пришло время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво", — заявил бывший игрок "Челси" на вопрос о своих планах на будущее.

Криштиану Роналду впервые за 20 лет не попал в список номинантов на Золотой Мяч

Имени игрока аравийского "Аль-Насра" не оказалось среди претендентов на Золотой Мяч в этом году. В прошлый раз Роналду не было среди номинантов в 2003 году — тогда ему было 18 и он проводил первый сезон за "Манчестер Юнайтед".

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч отбора к Евро-2024

Украинский рефери Николай Балакин возглавит бригаду арбитров, которая получила назначение на матч группы Н отборочного турнира к Евро-2024 между Сан-Марино и Словенией, который состоится 10 сентября. На линиях Балакину будут помогать Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка. Обязанности четвертого арбитра исполнит Ярослав Козык.

Кайоде официально покинул "Шахтер" и переехал в Турцию

30-летний Оларенваджу Кайоде продолжит карьеру в клубе "Генчлербирлиги". Нигериец заключил двухлетний контракт. Кайоде перешел на правах свободного агента, статус которого он получил летом нынешнего года после завершения срока действия контракта с "Шахтером".

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