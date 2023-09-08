Из-за лимита на легионеров клуб из Саудовской Аравии исключит купленного летом игрока за 29 млн евро из заявки на чемпионат

"Аль-Иттихад" уберет Жоту Невеша из заявки на чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщает Itti Mania со ссылкой на журналиста газеты Al Riyadh Хаттана Альнажара, португалец, которого приобрели прошлым летом за 29 млн евро, будет исключен из списка игроков, имеющих право играть за клуб в лиге.

Это связано с лимитом на легионеров. Освободившееся за счет Жоты место достанется защитнику Луису Фелипе, купленному у "Бетиса" за 25 млн. Жота успел провести в чемпионате Саудовской Аравии 5 игр и забить 1 гол. За "Аль-Иттихад" выступают такие звездные футболисты, как: Фабиньо, Канте, Бензема.