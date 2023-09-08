Неймар: Лига Саудовской Аравии, возможно, лучше французской Лиги 1, учитывая звездные имена

Неймар предположил, что лига Саудовской Аравии превосходит Лигу 1.

- Вы рады, что перешли в "Аль-Хилаль"? Такой выбор удивил.

- Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этой лиге, она, возможно, лучше Лиги 1. Здесь интенсивные тренировки. Я хочу выигрывать трофеи и делать это с "Аль-Хилалем".

Меня не волнует, что говорят. Люди говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет интересным, уверен, вы будете следить.

У меня не будет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был ужасным, - сказал форвард.