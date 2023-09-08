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Неймар: Лига Саудовской Аравии, возможно, лучше французской Лиги 1, учитывая звездные имена

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Бразилец провел в ПСЖ шесть лет, за это время он в 173 матчах забил 118 голов и отдал 77 результативных передач

Неймар: Лига Саудовской Аравии, возможно, лучше французской Лиги 1, учитывая звездные имена

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

UA-Футбол
Новина українською

Неймар предположил, что лига Саудовской Аравии превосходит Лигу 1.

- Вы рады, что перешли в "Аль-Хилаль"? Такой выбор удивил.

- Футбол везде одинаковый, мяч круглый, как и везде. Учитывая звездные имена в этой лиге, она, возможно, лучше Лиги 1. Здесь интенсивные тренировки. Я хочу выигрывать трофеи и делать это с "Аль-Хилалем".

Меня не волнует, что говорят. Люди говорили, что Лига 1 слабая, но именно там мне доставалось больше всего. Чемпионат будет интересным, уверен, вы будете следить.

У меня не будет проблем с адаптацией. Я не знаю арабского языка, но и мой французский после 5-6 лет во Франции был ужасным, - сказал форвард.

В середине августа "Аль-Хиляль" объявил о подписании контракта с Неймаром. "ПСЖ" получил за Неймара 90 миллионов евро. Бразилец провел в "ПСЖ" шесть лет. За это время он принял участие в 173 матчах, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач.

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В статье: Неймар
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Источник:
lequipe

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