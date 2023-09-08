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У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную

Общие новости
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Месси является основным претендентом на Золотой мяч - 2023

У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол со штрафного удара в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

В 13 последних играх за национальную команду и "Интер Майами" на счету 36-летнего нападающего 13 мячей и 5 голевых передач. 15 июня Месси забил победный гол в товарищеском матче с Австралией (1:0). В 11 играх за "Интер Майами" у футболиста 11 мячей и 5 ассистов.

Напомним, что Месси является основным претендентом на "Золотой мяч" - 2023, главным конкурентом аргентинца является Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".

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В статье: Лионель Месси
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