У Месси 13 голов и 5 ассистов в 13 последних матчах за клуб и сборную

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил гол со штрафного удара в матче отбора ЧМ-2026 с Эквадором (1:0).

В 13 последних играх за национальную команду и "Интер Майами" на счету 36-летнего нападающего 13 мячей и 5 голевых передач. 15 июня Месси забил победный гол в товарищеском матче с Австралией (1:0). В 11 играх за "Интер Майами" у футболиста 11 мячей и 5 ассистов.

Напомним, что Месси является основным претендентом на "Золотой мяч" - 2023, главным конкурентом аргентинца является Эрлинг Холанд из "Манчестер Сити".