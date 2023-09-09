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Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

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У нападающего "Аль-Хиляля" теперь 79 мячей за национальную команду

Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразилия разгромила сборную Боливии (5:1) в матче квалификации чемпионата мира. Двумя голами и одной результативной передачей в матче отличился Неймар.

Тем самым нападающий обошел легендарного Пеле по количеству забитых мячей за сборную Бразилии. Теперь у форварда саудовского "Аль-Хиляля" 79 голов в 124-х поединках.

"Я никогда не предполагал, что смогу достичь этого рекорда. Хочу сказать, что я не лучший игрок, чем Пеле. Я всегда хотел создать свою собственную историю, вписать свое имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. И сегодня я сделал это", – сказал Неймар после игры.

Лучшим бомбардиром сборных Бразилии в истории остается футболистка женской национальной команды Марта с 115-ю мячами в 171 поединке.

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В статье: Бразилия Неймар Боливия
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Источник:
espn.com

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
09.09.2023 в 10:07
для понимания: на счету Пеле 77 голов в 92 играх в период с 1957 по 1971 год
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