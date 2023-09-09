Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Бразилия разгромила сборную Боливии (5:1) в матче квалификации чемпионата мира. Двумя голами и одной результативной передачей в матче отличился Неймар.

Тем самым нападающий обошел легендарного Пеле по количеству забитых мячей за сборную Бразилии. Теперь у форварда саудовского "Аль-Хиляля" 79 голов в 124-х поединках.

"Я никогда не предполагал, что смогу достичь этого рекорда. Хочу сказать, что я не лучший игрок, чем Пеле. Я всегда хотел создать свою собственную историю, вписать свое имя в историю бразильского футбола и национальной сборной. И сегодня я сделал это", – сказал Неймар после игры.

Лучшим бомбардиром сборных Бразилии в истории остается футболистка женской национальной команды Марта с 115-ю мячами в 171 поединке.