Украина сдержала Англию, Италия оступается, Шапаренко может оказаться в Турции. Главные новости за девятое сентября
А также бомбардирское достижение Зинченко, Неймара и другие матчи отбора
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку важнейших футбольных новостей за последние сутки
Украина не проиграла Англии в отборе к Евро-2024
Сборная Украины провела свой четвертый матч в квалификационной кампании к Евро-2024. В этот раз украинцы повторно сыграли со сборной Англии (ранее был выезд на "Уэмбли"). Команде Сергея Реброва удалось сдержать грозного оппонента, расписав с ним результативную ничью 1:1. В составе сборной Украины отличился Александр Зинченко, у Англии сравнял Кайл Уокер – 1:1.
Италия потеряла очки в Северной Македонии
Украина опережает в турнирной таблице сборную Италии, которой не удалось по итогам тура приблизиться. Хотя шанс был отличный. Требовалось просто победить Северную Македонию. Однако с этой задачей итальянцы не справились, пропустив в конце и сыграв вничью 1:1. Так что все остается как было: три очка преимущества Украины, но с матчем в запасе Италии.
Шапаренко может оказаться в Турции
Один из лидеров "Динамо", пропускающий матчи сборной из-за повреждения, может оказаться в Турции. Местные СМИ пишут об интересе в услугах Шапаренко "Трабзонспора". Команда испытывает проблемы в центре поля, поэтому обратила свое внимание на хавбека "Динамо". Соглашение может стать реальностью, если "Трабзонспор" предложит достойную финансовую компенсацию.
Зинченко сравнялся с Гусиным и Воробеем по забитым голам за сборную
Александр Зинченко отличился забитым мячом в ворота сборной Англии. Этот гол стал для Зинченко девятым за национальную сборную. Он сравнялся по этому показателю с Андреем Гусиным и Андреем Воробеем. Для этого Зинченко понадобилось 55 матчей.
Другие матчи отбора к Евро-2024
Бельгия не без проблем победила Азербайджан на дальнем выезде. Судьбу матча решил один-единственный гол. Швеция спокойно и с удовольствием сокрушила Эстонию. Швейцария не сумела переиграть Косово, как и с Румынией, допустив потерю очков на последних секундах. Румыния и Израиль в борьбе за второе место этой группы не воспользовались осечкой лидера – также ничья.
Неймар побил рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
Бразилия разгромила сборную Боливии (5:1) в матче квалификации чемпионата мира. Двумя голами и одной результативной передачей в матче отличился Неймар.
Тем самым нападающий обошел легендарного Пеле по количеству забитых мячей за сборную Бразилии. Теперь у форварда саудовского "Аль-Хиляля" 79 голов в 124-х поединках. Лучшим бомбардиром сборных Бразилии в истории остается футболистка женской национальной команды Марта с 115-ю мячами в 171 поединке.
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