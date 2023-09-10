Сборная Германии - победитель ЧМ по баскетболу
Впервые в своей истории
Фото: Getty Images
Сегодня прошел финал Чемпионата мира по баскетболу, в котором встретились сборные Германии и Сербии. В упорной борьбе "Ди Манншафт" обыграли оппонентов со счетом 83:77 и впервые в своей истории стали чемпионами мира.
Немецкая сборная не проиграла ни одного поединка на пути к финалу. Сербская команда уступила лишь однажды в групповом этапе.
"Ди Манншафт" стали седьмой страной, которой удавалось побеждать на турнире. Они дополнили список, который включает США (пять побед), Югославию (5), СССР (3), Бразилию (2), Испанию (2) и Аргентину (1).
ЧМ-2023 по баскетболу. Финал
Германия - Сербия 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)
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