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Сборная Германии - победитель ЧМ по баскетболу

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Впервые в своей истории

Сборная Германии - победитель ЧМ по баскетболу

Фото: Getty Images

Новина українською

Сегодня прошел финал Чемпионата мира по баскетболу, в котором встретились сборные Германии и Сербии. В упорной борьбе "Ди Манншафт" обыграли оппонентов со счетом 83:77 и впервые в своей истории стали чемпионами мира.

Немецкая сборная не проиграла ни одного поединка на пути к финалу. Сербская команда уступила лишь однажды в групповом этапе.

"Ди Манншафт" стали седьмой страной, которой удавалось побеждать на турнире. Они дополнили список, который включает США (пять побед), Югославию (5), СССР (3), Бразилию (2), Испанию (2) и Аргентину (1).

ЧМ-2023 по баскетболу. Финал

Германия - Сербия 83:77 (23:26, 24:21, 22:10, 14:20)

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