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Агбонлахор: Золотой мяч должны отдать Месси, он выиграл ЧМ и был невероятен. Холанду просто не повезло

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Я был на матче Аргентины с Мексикой - никогда не испытывал такого выброса адреналина

Агбонлахор: Золотой мяч должны отдать Месси, он выиграл ЧМ и был невероятен. Холанду просто не повезло

instagram.com/leomessi

UA-Футбол
Новина українською

Габриэль Агбонлахор считает, что "Золотой мяч" должен достаться Лионелю Месси.

"Его должны отдать Месси. Просто обязаны. Он выиграл чемпионат мира и был невероятен.

Я был на матче Аргентины с Мексикой - никогда не испытывал такого выброса адреналина. Фанаты Аргентины относились к нему с такой любовью, словно на поле сам Бог.

И даже в том матче, когда казалось, что накатывает усталость, он как пробил левой ногой в нижний угол! Как будто у него в голове всегда была эта мысль - что он протянет свою команду к победе на ЧМ. И теперь он должен получить "Золотой мяч".

Холанду просто не повезло. Но у него будет шанс в следующем году, думаю. Но когда выигрываешь ЧМ и играешь так здорово, как Месси..." - сказал экс-форвард сборной Англии.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
talkSPORT

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