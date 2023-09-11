Агбонлахор: Золотой мяч должны отдать Месси, он выиграл ЧМ и был невероятен. Холанду просто не повезло

Габриэль Агбонлахор считает, что "Золотой мяч" должен достаться Лионелю Месси.

"Его должны отдать Месси. Просто обязаны. Он выиграл чемпионат мира и был невероятен.

Я был на матче Аргентины с Мексикой - никогда не испытывал такого выброса адреналина. Фанаты Аргентины относились к нему с такой любовью, словно на поле сам Бог.

И даже в том матче, когда казалось, что накатывает усталость, он как пробил левой ногой в нижний угол! Как будто у него в голове всегда была эта мысль - что он протянет свою команду к победе на ЧМ. И теперь он должен получить "Золотой мяч".

Холанду просто не повезло. Но у него будет шанс в следующем году, думаю. Но когда выигрываешь ЧМ и играешь так здорово, как Месси..." - сказал экс-форвард сборной Англии.