Блан уволен из Лиона, подготовка Реброва к матчу с Италией, переезд игрока Днепра-1 в Мексику. Главные новости за 11 сентября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 11 сентября

"Лион" объявил об отставке Лорана Блана с поста главного тренера первой команды. Француз проработал в клубе 11 месяцев (с октября 2022-го). Подобечным Блана не удалось одержать ни одной победы в 4-х стартовых турах Лиги 1. Клуб проиграл "ПСЖ", "Монпелье" и "Страсбургу", а также сыграл вничью с "Ниццей".

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 с Италией. Он считает, что знает, как будет играть "скуадра адзурра", и пытается донести это до футболистов. Также он назвал Италию "топ-сборной", однако нужно верить в себя и понимать, что только своей игрой можно получить очки на "Сан-Сиро".

Полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко продолжит сезон в другом клубе. 28-летний аргентинец перешел в клуб "Тихуана", который также известен по своему прозвищу "Шолос". Об этом сообщает официальный сайт мексиканского клуба. "Тихуана" выступает в высшем дивизионе Мексики.

Поль Погба сдал положительную допинг-пробу после матча "Ювентуса" с "Удинезе" 20-го августа. Французу грозит дисквалификация от футбола на 4 года. В крови Поля нашли тестостерон, который расценивается как допинг и запрещен для употребления без офциального разрешения от врача. Максимальное наказание – отстранение от игр на 4 года.

"Манчестер Юнайтед" начал продавать футболки с фамилией Расмуса Хейлунда (Rasmus Højlund). Клуб начал это делать только спустя месяц после трансфера датского нападающего. Такая колоссальная задержка произошла из-за редкости буквы "ø": в магазинах не было этой буквы для печати на футболках и вот, спустя месяц, она поступила на склады. Такая ситуация сохранялась до 8-го сентября.