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СМИ: Информация о том, что Роналду приютил в своем отеле пострадавших от землетрясения, оказалась недостоверной

Общие новости
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Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Количество погибших уже превысило 2,8 тыс

СМИ: Информация о том, что Роналду приютил в своем отеле пострадавших от землетрясения, оказалась недостоверной

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Информация о том, что четырехзвездочный отель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, расположенный в столице Марокко Марракеше, принял у себя туристов, пострадавших от землетрясения в стране, оказалась недостоверной.

"Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, делали заказы в обычном порядке", - заявили в отеле.


Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Количество погибших уже превысило 2,8 тыс. Это крупнейшая катастрофа в Марокко за последние 120 лет.

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В статье: Криштиану Роналду
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Источник:
liberation

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