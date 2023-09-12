СМИ: Информация о том, что Роналду приютил в своем отеле пострадавших от землетрясения, оказалась недостоверной
Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Количество погибших уже превысило 2,8 тыс
фото - Getty Images
Информация о том, что четырехзвездочный отель нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, расположенный в столице Марокко Марракеше, принял у себя туристов, пострадавших от землетрясения в стране, оказалась недостоверной.
"Это ложная информация. Все клиенты, которые у нас есть на данный момент, делали заказы в обычном порядке", - заявили в отеле.
Утром 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 7,2. Количество погибших уже превысило 2,8 тыс. Это крупнейшая катастрофа в Марокко за последние 120 лет.
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Источник:liberation
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