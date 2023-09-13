Украина проиграла Италии, немцы сильнее французов, Судакова смотрит Ювентус. Главные новости за 12 сентября

Счет на табло 1:2, но это тот случай, когда нам повезло, а не наоборот. На "Сан Сиро" у Италии было полное преимущество и наиграла даже на разгром. Вместе с победой македонцев в параллельной игре с Мальтой (2:0) это отбросило команду Сергея Реброва на третье место в отборочной группе.

Испания дома отгрузила шесть сухих голов Кипру, а Бельгия - пять мячей Эстонии. Обе сборные близки к выходу на Евро. А вот Швеции, скорее всего, на турнире не будет. Вчера "Тре Крунур" дома проиграли Австрии (1:3), и это де-факто конец их надежд.

Отставка Ганса Флика пошла немцам на пользу - против Франции они выглядели собранно, старательно и заслужили победу 2:1. Это повышает шансы Руди Феллера остаться на посту тренера "Бундестим", который он покинул еще в 2004-м. Также отмечаем победу Англии над Шотландией 3:1 - если не считать дежурный ляп Магуайра, все прошло "на классе".

Дебют Унаи Мельгосы выдался очень тяжелым для просмотра. Матч с североирландцами изобиловал ошибками, плохими решениями и потерями. Гол Виталия Романа - настоящее чудо по такой игре. Надеемся, дальше пойдет легче - на кону выход на Евро-2025.

Calciomercato информирует, что спортивный директор Кристиано Джунтоли поручил скаутам просматривать хавбека "Шахтера". Хорошая новость, но не лучший тайминг, учитывая, что вчера именно индивидуальная ошибка Судакова во многом решила исход матча Италия - Украина (2:1).

Смельчака зовут Хуан Альвина Безерра, и он перебрался в Украину из молодежной системы "Васко да Гама". Контракт рассчитан на три года; играет бразилец на позиции полузащитника. С остальным разберемся уже по ходу чемпионата.