Украина проиграла Италии, немцы сильнее французов, Судакова смотрит Ювентус. Главные новости за 12 сентября
День важных матчей отбора на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
Сборная Украины проиграла Италии в отборе на Евро-2024
Счет на табло 1:2, но это тот случай, когда нам повезло, а не наоборот. На "Сан Сиро" у Италии было полное преимущество и наиграла даже на разгром. Вместе с победой македонцев в параллельной игре с Мальтой (2:0) это отбросило команду Сергея Реброва на третье место в отборочной группе.
Остальной отбор: Испания и Бельгия феерят, провал шведов
Испания дома отгрузила шесть сухих голов Кипру, а Бельгия - пять мячей Эстонии. Обе сборные близки к выходу на Евро. А вот Швеции, скорее всего, на турнире не будет. Вчера "Тре Крунур" дома проиграли Австрии (1:3), и это де-факто конец их надежд.
Товарищеские матчи: Германия без тренера победила Францию, Англия переиграла Шотландию
Отставка Ганса Флика пошла немцам на пользу - против Франции они выглядели собранно, старательно и заслужили победу 2:1. Это повышает шансы Руди Феллера остаться на посту тренера "Бундестим", который он покинул еще в 2004-м. Также отмечаем победу Англии над Шотландией 3:1 - если не считать дежурный ляп Магуайра, все прошло "на классе".
Украина U-21 вымучила победу над Северной Ирландией
Дебют Унаи Мельгосы выдался очень тяжелым для просмотра. Матч с североирландцами изобиловал ошибками, плохими решениями и потерями. Гол Виталия Романа - настоящее чудо по такой игре. Надеемся, дальше пойдет легче - на кону выход на Евро-2025.
СМИ сообщают, что Судакова смотрит "Ювентус"
Calciomercato информирует, что спортивный директор Кристиано Джунтоли поручил скаутам просматривать хавбека "Шахтера". Хорошая новость, но не лучший тайминг, учитывая, что вчера именно индивидуальная ошибка Судакова во многом решила исход матча Италия - Украина (2:1).
"Александрия" подписала 20-летнего бразильца
Смельчака зовут Хуан Альвина Безерра, и он перебрался в Украину из молодежной системы "Васко да Гама". Контракт рассчитан на три года; играет бразилец на позиции полузащитника. С остальным разберемся уже по ходу чемпионата.
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