  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Вингер Руха отметился двумя голами и ассистом за сборную Гваделупы

Общие новости
(1 голосов)

Фредди Плюман провел результативный матч

Вингер Руха отметился двумя голами и ассистом за сборную Гваделупы

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Фредди Плюман сыграл за сборную Гваделупы в матче 2-го тура Лиги Наций КОНКАКАФ. Соперником его сборной стала команда Синт-Мартена.

В этом матче Плюман провел на поле 67 минут. За это время он отметился двумя голами и отдал ассист. В итоге, сборная Гваделупы дома победила со счетом 4:0. Отметим, что в двух матчах своей группы Гваделупа одержала 2 победы. Следующий матч команда сыграет 12 октября против Сент-Люсии.

Читайте такжеВингер Руха Плюмен отдал голевой пас в составе сборной Гваделупы

Напомним, Фредди Плюман провел за сборную Гваделупы 12 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и отдал 4 голевых передачи.

По теме
yellow-arrow
Гарри Магуайр отметился автоголом. Товарищеский матч Шотландия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Украина проиграла Италии, немцы сильнее французов, Судакова смотрит Ювентус. Главные новости за 12 сентября
yellow-arrow
Германия после отставки Флика одержала сенсационную победу над Францией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Фредди Плюман
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде