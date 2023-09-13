Вингер Руха отметился двумя голами и ассистом за сборную Гваделупы

Полузащитник "Руха" Фредди Плюман сыграл за сборную Гваделупы в матче 2-го тура Лиги Наций КОНКАКАФ. Соперником его сборной стала команда Синт-Мартена.

В этом матче Плюман провел на поле 67 минут. За это время он отметился двумя голами и отдал ассист. В итоге, сборная Гваделупы дома победила со счетом 4:0. Отметим, что в двух матчах своей группы Гваделупа одержала 2 победы. Следующий матч команда сыграет 12 октября против Сент-Люсии.

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Напомним, Фредди Плюман провел за сборную Гваделупы 12 матчей, в которых отметился 4 забитыми голами и отдал 4 голевых передачи.