Гарри Магуайр отметился автоголом. Товарищеский матч Шотландия - Англия 1:3. Видео голов и обзор матча
Черная полоса для Гарри
Sky
Шотландия - Англия 1:3
12 сентября, 21.45, "Хэмпден Парк"
Голы: 0:1 - 32 Фоден, 0:2 - 35 Беллингем, 1:2 - 67, автогол Магуайр, 1:3 - 81 Кейн.
Шотландия - Ганн, Хики (Паттерсон, 89), Тирни (Армстронг, 82), Хендри, Портеус, Робертсон, Макгрегор (Джек, 89), Макгинн (Фергюсон, 82), МакТоминей, Гилмор (Дайкс, 60), Адамс (Кристи, 59).
Англия - Рэмсдейл, Уокер, Данк, Хэхи (Магуайр, 46), Триппьер, Филлипс, Райс, Фоден (Сака, 71), Беллингем (Галлахер, 84), Кейн (Уилсон, 84), Рэшфорд (Эзе, 71).
Предупреждения:
Филлипс (41), Хендри (42), Беллингем (42), Тирни (77).
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