Отъезд Верратти, отставка Сантуша и новый тренер для Бундестим. Главные новости за 13 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 13 сентября.

Марко Верратти переехал в Катар. Новым клубом 30-летнего итальянца стал "Аль-Араби". "Пари Сен-Жермен" получил за своего игрока около 45 миллионов евро. Верратти выступал в Париже с 2012-го года, до того 4 сезона проведя в родной "Пескаре". В составе ПСЖ Марко выиграл 30 трофеев, но все они были внутренними.

Фернанду Сантуш в среду был уволен с поста главного тренера сборной Польши. Последней каплей для польской футбольной ассоциации стало недавнее поражение от Албании (0:2), которое стало для национальной команды третьим в рамках отбора к Евро-2024. Сантуш работал с коллективом с января этого года.

Хосеп Гвардиола вернулся к тренировочной деятельности. Напомним, в конце августа каталонец перенес операцию на спине, из-за чего пропустил две последние игры "Манчестер Сити" против "Шеффилда" и "Фулхэма". Во время отсутствия Пепа командой руководил его ассистент Хуан Мануэль Лильо. Следующий поединок "Манчестер Сити" сыграет с "Вест Хэмом" 16-го сентября.

Немецкий футбольный союз начал переговоры с Юлианом Нагельсманном, который считается фаворитом на пост главного тренера сборной. Отмечается, что экс-тренер "Баварии" не против заменить Ханси Флика у руля Бундестим. Главная альтернатива – Маттиас Заммер, который не тренировал с 2005-го. В случае, если не удастся договориться ни с Наггельсманном, ни с Заммером, руководить национальной командой вплоть до Евро-2024 будет ныне исполняющий обязанности главного тренера Руди Феллер.