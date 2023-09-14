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Без Винисиуса, но с Райсом и Брозовичем – ФИФА опубликовала претендентов на лучшего игрока года The Best

Общие новости
(1 голосов)

При том, что ЧМ не учитывался

Без Винисиуса, но с Райсом и Брозовичем – ФИФА опубликовала претендентов на лучшего игрока года The Best

Фото: fifa.com

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ФИФА опубликовал список из 12-ти претендентов на звание лучшего игрока года The Best. В список не попал Винисиус Жуниор, но попали Хулиан Альварес, Деклан Райс, Марцело Брозович.

Полный список выглядит следующим образом:

  • Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"),
  • Бернарду Силва ("Манчестер Сити"),
  • Хвича Кварацхелия ("Наполи"),
  • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"),
  • Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"),
  • Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити" / "Барселона"),
  • Родри ("Манчестер Сити"),
  • Лионель Месси ("ПСЖ" / "Интер Майами"),
  • Виктор Осимхен ("Наполи") и
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ"),
  • Деклан Райс ("Вест Хэм" / "Арсенал"),
  • Марцело Брозович ("Интер" / "Аль-Наср").

Учитывалось выступление футболистов в период с 19-го декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. То есть чемпионат мира в Катаре во внимание не брали. В прошлом году лучшим игроком по версии ФИФА The Best стал Лео Месси.

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В статье: FIFA: The Best
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Источник:
fifa.com

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