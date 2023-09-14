Без Винисиуса, но с Райсом и Брозовичем – ФИФА опубликовала претендентов на лучшего игрока года The Best

ФИФА опубликовал список из 12-ти претендентов на звание лучшего игрока года The Best. В список не попал Винисиус Жуниор, но попали Хулиан Альварес, Деклан Райс, Марцело Брозович.

Полный список выглядит следующим образом:

Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"),

Бернарду Силва ("Манчестер Сити"),

Хвича Кварацхелия ("Наполи"),

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"),

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"),

Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити" / "Барселона"),

Родри ("Манчестер Сити"),

Лионель Месси ("ПСЖ" / "Интер Майами"),

Виктор Осимхен ("Наполи") и

Килиан Мбаппе ("ПСЖ"),

Деклан Райс ("Вест Хэм" / "Арсенал"),

Марцело Брозович ("Интер" / "Аль-Наср").

Учитывалось выступление футболистов в период с 19-го декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. То есть чемпионат мира в Катаре во внимание не брали. В прошлом году лучшим игроком по версии ФИФА The Best стал Лео Месси.