Без Винисиуса, но с Райсом и Брозовичем – ФИФА опубликовала претендентов на лучшего игрока года The Best
При том, что ЧМ не учитывался
Фото: fifa.com
ФИФА опубликовал список из 12-ти претендентов на звание лучшего игрока года The Best. В список не попал Винисиус Жуниор, но попали Хулиан Альварес, Деклан Райс, Марцело Брозович.
Полный список выглядит следующим образом:
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"),
- Бернарду Силва ("Манчестер Сити"),
- Хвича Кварацхелия ("Наполи"),
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"),
- Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"),
- Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити" / "Барселона"),
- Родри ("Манчестер Сити"),
- Лионель Месси ("ПСЖ" / "Интер Майами"),
- Виктор Осимхен ("Наполи") и
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ"),
- Деклан Райс ("Вест Хэм" / "Арсенал"),
- Марцело Брозович ("Интер" / "Аль-Наср").
Учитывалось выступление футболистов в период с 19-го декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. То есть чемпионат мира в Катаре во внимание не брали. В прошлом году лучшим игроком по версии ФИФА The Best стал Лео Месси.
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Источник:fifa.com
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