Днепр-1 и Лион получили новых наставников, Уокер подписал новый контракт, а Санчо отстранен от тренировок. Главные новости за 14 сентября
Самые интересные новости за 14 сентября, которые вы могли пропустить
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Юрий Максимов официально представлен в качестве нового главного тренера "Днепр-1"
Известный украинский тренер Юрий Максимов наконец официально стал новым наставником "Днепр-1". Как сообщается в официальном заявлении клуба, контракт подписан на 2 года. Прошлым местом работы Максимова был "Звягель" из Второй Лиги.
ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока года The Best
ФИФА обнародовала список из 12 футболистов, которые претендуют на звание лучшего футболиста года The Best. Как ни странно, в этом списке не нашлось места для вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, однако есть Хулиан Альварес, Деклан Райс и Марсело Брозович. Важно заметить, что во внимание будет браться период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. То есть Чемпионат Мира в Катаре никак не будет влиять на выбор итогового победителя. С полным списком можете ознакомиться, нажав на ссылку выше.
Фабио Гроссо станет новым наставником французского "Лиона"
Как сообщает Фабрицио Романо, "Лион" согласовал все условия личного контракта с бывшим чемпионом мира Фабио Гроссо, который в итоге станет новым главным тренером французского клуба. В прошлом сезоне Фабио возглавлял "Фрозиноне" и смог выиграть с этой командой Серию Б. Также следует отметить, что ранее он выступал за "Лион" в качестве игрока, поэтому это точно не чужой для него клуб.
Кайл Уокер поставил подпись под новым контрактом с "Манчестер Сити"
Как сообщил официальный сайт "горожан", английский правый защитник подписал с клубом новый контракт до 2026 года. Прошлым летом было немало слухов по поводу вероятного перехода Уокера в "Баварию", впрочем в итоге трансфер сорвался. Теперь все слухи развеялись и Кайл связал свое будущее с манчестерским коллективом еще как минимум на 3 года.
Джейдон Санчо отстранен от тренировок с "Манчестер Юнайтед"
Скандальная история вингера манкунианцев нашла свое продолжение. После того, как Санчо не попал в состав на матч против "Арсенала" накануне международного перерыва, он опубликовал пост в социальных сетях, где заявил, что дело не в его плохом отношении к работе или работе на тренировках, дело в другом, намекая на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага. Как оказалось, клуб поддержал своего главного тренера и отстранил Джейдона от тренировок с первой командой. "Такие меры приняты до решения проблем с дисциплиной", — отмечается в официальном заявлении.
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