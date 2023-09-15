Днепр-1 и Лион получили новых наставников, Уокер подписал новый контракт, а Санчо отстранен от тренировок. Главные новости за 14 сентября

Известный украинский тренер Юрий Максимов наконец официально стал новым наставником "Днепр-1". Как сообщается в официальном заявлении клуба, контракт подписан на 2 года. Прошлым местом работы Максимова был "Звягель" из Второй Лиги.

ФИФА обнародовала список из 12 футболистов, которые претендуют на звание лучшего футболиста года The Best. Как ни странно, в этом списке не нашлось места для вингера мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора, однако есть Хулиан Альварес, Деклан Райс и Марсело Брозович. Важно заметить, что во внимание будет браться период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023-го. То есть Чемпионат Мира в Катаре никак не будет влиять на выбор итогового победителя. С полным списком можете ознакомиться, нажав на ссылку выше.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Лион" согласовал все условия личного контракта с бывшим чемпионом мира Фабио Гроссо, который в итоге станет новым главным тренером французского клуба. В прошлом сезоне Фабио возглавлял "Фрозиноне" и смог выиграть с этой командой Серию Б. Также следует отметить, что ранее он выступал за "Лион" в качестве игрока, поэтому это точно не чужой для него клуб.

Как сообщил официальный сайт "горожан", английский правый защитник подписал с клубом новый контракт до 2026 года. Прошлым летом было немало слухов по поводу вероятного перехода Уокера в "Баварию", впрочем в итоге трансфер сорвался. Теперь все слухи развеялись и Кайл связал свое будущее с манчестерским коллективом еще как минимум на 3 года.

Скандальная история вингера манкунианцев нашла свое продолжение. После того, как Санчо не попал в состав на матч против "Арсенала" накануне международного перерыва, он опубликовал пост в социальных сетях, где заявил, что дело не в его плохом отношении к работе или работе на тренировках, дело в другом, намекая на главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика тен Хага. Как оказалось, клуб поддержал своего главного тренера и отстранил Джейдона от тренировок с первой командой. "Такие меры приняты до решения проблем с дисциплиной", — отмечается в официальном заявлении.