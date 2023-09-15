Вествуд: Месси даже в 36 лучший из всех, кого я встречал, а я в АПЛ играл против невероятных футболистов
Даже в этом возрасте Месси остается лучшим
фото - FC Inter Miami
Эшли Вествуд описал уровень игры Лионеля Месси в 36 лет.
"Впечатляет все, что он дал МЛС. В АПЛ я играл против невероятных футболистов, но даже в этом возрасте Месси остается лучшим из всех, с кем я когда-либо встречался.
Серджи Бускетс в полузащите тоже очень силен. Он видит то, чего не видят другие. Без него Месси было бы немного сложнее, но Серджи находит Лео каждым пасом.
Играть против Месси - большая честь для меня. В Кубке лиг его команда обыграла нас, но, надеюсь, мы добьемся своего, когда она приедет к нам снова", - сказал бывший хавбек "Астон Виллы" и "Бернли", который сейчас представляет "Шарлотт".
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