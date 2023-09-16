Неймар оформил дебютное голевое действие в первом матче за Аль-Хиляль

Бразильский нападающий Неймар дебютировал за "Аль-Хиляль". Он вышел на замену в матче чемпионата Саудовской Аравии против “Аль-Рияда” на 64-й минуте и оформил голевое действие.

Игрок помог забить четвертый гол своей команды, ассистировав на Малкома. В общей сложности команды сыграли со счетом 6:1.

Также отличились и другие европейские звезды, которые прошлым летом перешли в "Аль-Хиляль". Митрович забил гол с пенальти, а Милинкович-Савич записал в свой актив ассист.

Сейчас "Аль-Хиляль" лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с 16 очками в активе за шесть матчей.

Напомним, что ПСЖ в середине августа продал Неймару за 90 миллионов евро. Бразилец подписал двухлетний контракт с "Аль-Хилялем".