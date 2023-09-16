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Украина получила от США 3D принтеры для печати запчастей к боевой технике

Общие новости
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Размером с грузовик

Украина получила от США 3D принтеры для печати запчастей к боевой технике

Reuters

Новина українською

США передали Украине 3D принтеры промышленного уровня. Это даст возможность печатать запчасти к боевой технике. Об этом сообщил министр обороны США по вопросам закупок и содержания Уильям ЛаПлант.

"Наконец в прошлом месяце мы доставили им, в Украину, эти промышленные 3D-принтеры, и на прошлой неделе завершилось их обучение по работе с этим принтером.

Речь идет о принтере размером с грузовик, обучение на котором закончили украинцы, и на нем они могут печатать все свои части.

Вы можете делать замечательные вещи с помощью 3D-печати, не только из-за скорости. Вы можете фактически изготавливать детали, которые вы не могли изготовить в обычных условиях.

В начале украинцы печатали собственные 3D-детали, не имея пакетов технических данных. Знаете, как говорят, когда твоя страна подвергается экзистенциальной атаке, законы об интеллектуальной собственности лишь немного имеют значение.

Поэтому мы навели с этим порядок, вместе с другими странами. Теперь они имеют все пакеты технических данных", - сообщил американский чиновник.

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В статье: война с россией
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Источник:
Голос Америки

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