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Непростая победа Шахтера, Черноморец второй, дебют Гармаша и Трубина. Главные новости за 16-е сентября

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А также потеря Александрии и другие топ-матчи дня

Непростая победа Шахтера, Черноморец второй, дебют Гармаша и Трубина. Главные новости за 16-е сентября

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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UA-Футбол собрал для своих читателей подборку самых главных новостей за последние сутки, 16-е сентября

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"Шахтер" не без проблем одолел "Оболонь"

Донецкая команда домашний матч седьмого тура проводила во Львове, ведь на следующий день отправляется в Гамбург, где проведет первый поединок в Лиге чемпионов. "Шахтер" натужно победил "Оболонь", создал больше моментов, большую часть игрового времени проводил в большинстве, но ограничился только одним забитым мячом. При том, что у "Оболони" тоже были свои моменты. "Шахтер" – лидер турнирной таблицы.

"Черноморец" обошел "Полесье"

В очном матче две команды конкурировали за право находиться выше в турнирной таблице. "Полесье" было фаворитом, но "Черноморец" показал свою неприступность в родных стенах. Все решил один-единственный гол со штрафного, забитый Васильевым. Благодаря этим трем очкам одесситы поднялись на вторую промежуточную ступеньку.

"Александрия" не победила "Минай"

"Александрия" снова закончила тур без победы. Хотя на этот раз хотя бы удалось забить гол. Но он стал только ответом на гол "Миная". Ничья 1:1. В конце матча, что интересно, произошел скандальный эпизод, связанный с судейством. Александр Шандор дал свисток об окончании игры, когда мяч находился в штрафной "Миная" и "Александрия" могла развить голевую атаку. Хозяева после матча были недовольны судейством.

Денис Гармаш дебютировал за "Осиек" на официальном уровне

Ранее украинец выходил на поле в составе новой команды в товарищеском матче. На этот раз Гармашу представился случай сыграть в официальном матче в чемпионате Хорватии. Он появился на поле на 60-й минуте, в результате его команда победила 2:1.

Анатолий Трубин впервые сыграл за "Бенфику"

Украинский голкипер вышел в старте на матч чемпионата Португалии против "Визелы". Это была гостевая для "орлов" игра. Примечательно, что раньше за "Бенфику", которая продала своего ранее основного вратаря, играл ее молодой воспитанник. О Трубине накануне тренер "орлов" говорил, что тот готов был играть даже сразу после перехода из "Шахтера".

Команда Романа Яремчука разгромила "Атлетико"

"Валенсия" Романа Яремчука разгромила "Атлетико" в очередном матче чемпионата Испании. Довольно неожиданный результат. Левантийская команда сыграла очень сильно, но украинскому нападающему не нашлось места на поле. Весь матч он провел в резерве. 3:0.

"Интер" победил "Милан", "Ювентус" – "Лацио", а МЮ проиграл "Брайтону"

О топ-матчах дня в Европе. "Интер" разгромил "Милан" 5:1. "Ювентус" без особых проблем одолел "Лацио" 3:1. МЮ в Англии неожиданно уступил "Брайтону" 1:3. "Манчестер Сити" победил "Вест Хэм". "Дженоа" Руслана Малиновского не удержала преимущество над "Наполи" – 2:2. "Барса" не оставила мокрого места от "Бетиса" – 5:0.

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