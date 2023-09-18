Президент УЕФА Чеферин ответил, сколько продлится бан России в европейском футболе

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные будут отстранены от европейских футбольных соревнований до конца войны в Украине. Его слова приводит издание N1.

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Возглавляемая Чеферином организация с начала полномасштабного вторжения в Украину вместе с другими спортивными федерациями ввела санкции против России и Беларуси. Российские команды отстранили от участия в турнирах клубов и сборных, проводимых под эгидой УЕФА. Зато Беларуси запретили проводить международные матчи на территории страны, однако не отстраняли местные команды от соревнований.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. Однако Чеферин считает, что представители России не должны соревноваться на международной арене, пока идет война в Украине. Отвечая на вопрос журналиста, до какого времени Россия будет отстранена от европейского футбола, президент УЕФА коротко сообщил: "До конца войны".

Чеферин также прокомментировал сотрудничество УЕФА с компанией "Газпром". После начала полномасштабного вторжения УЕФА разорвал контракт с российским спонсором.