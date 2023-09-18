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Президент УЕФА Чеферин ответил, сколько продлится бан России в европейском футболе

Общие новости
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Также словенец высказался относительно расторгнутого контракта с Газпромом

Президент УЕФА Чеферин ответил, сколько продлится бан России в европейском футболе

Фото: twitter.com/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что российские клубы и сборные будут отстранены от европейских футбольных соревнований до конца войны в Украине. Его слова приводит издание N1.

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Возглавляемая Чеферином организация с начала полномасштабного вторжения в Украину вместе с другими спортивными федерациями ввела санкции против России и Беларуси. Российские команды отстранили от участия в турнирах клубов и сборных, проводимых под эгидой УЕФА. Зато Беларуси запретили проводить международные матчи на территории страны, однако не отстраняли местные команды от соревнований.

В марте 2023 года Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям вернуть российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе. Однако Чеферин считает, что представители России не должны соревноваться на международной арене, пока идет война в Украине. Отвечая на вопрос журналиста, до какого времени Россия будет отстранена от европейского футбола, президент УЕФА коротко сообщил: "До конца войны".

Чеферин также прокомментировал сотрудничество УЕФА с компанией "Газпром". После начала полномасштабного вторжения УЕФА разорвал контракт с российским спонсором.

"Это просто надо было сделать как некий символический жест. Мы показывали рекламу этой компании в матчах, которые смотрят сотни миллионов людей. Мне жаль, что так произошло, но мы должны были это сделать. Но факт также в том, что больше всего по этому поводу кричат те, кто до сих пор покупает газ у этой же компании", - считает Чеферин.
Главу УЕФА спросили, не стоило ли рассмотреть целесообразность сотрудничества с "Газпромом" еще до войны.

"Нет, это мне кажется чистой воды популизмом. Знаете, Европа тоже не является чемпионом мира по правам человека, и мы это хорошо знаем. А популисты, которые постоянно рассказывают, с кем не стоит иметь дело, делают это исключительно для самопиара".

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В статье: УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
n1info

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