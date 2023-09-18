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Президент УЕФА заявил, что договаривается с Еврокомиссией о введении потолка зарплат

Общие новости
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По мнению функционера, этот шаг позволит увеличить конкуренцию

Президент УЕФА заявил, что договаривается с Еврокомиссией о введении потолка зарплат

Фото: The Guardian Nigeria

UA-Футбол
Новина українською

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, что ведет переговоры с Еврокомиссией о введении потолка зарплат в футболе. По мнению функционера, этот шаг позволит увеличить конкуренцию.

"Что касается потолка зарплат. Я все еще думаю, что нам придется сделать это. Вопрос находится на заключительном этапе обсуждений, однако решение во многом зависит от Еврокомиссии. Классический лимит размера заработной платы запрещен европейским законодательством, поэтому без участия ЕС нам пришлось бы как-то обходить это правило.

Однако мы много дискутируем об этом с Еврокомиссией, поскольку убеждены, что такое ограничение не повредит конкуренции, а наоборот, максимально усилит ее в футболе. В спорте правила немного другие, чем в обычных трудовых отношениях.

Если ввести ограничение заработной платы в любой другой отрасли, это, безусловно, приведет к ограничению конкуренции, но в футболе именно с помощью потолка заработной платы можно усилить конкуренцию. Без этих ограничений самые богатые смогут покупать всех лучших игроков, конкуренция будет меньше, и это может стать проблемой для футбола.

Я бы не сказал, что это большая проблема прямо сейчас. И мне кажется положительным тот факт, что подавляющее большинство клубов согласны с этим намерением".

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В статье: УЕФА Александер Чеферин
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Источник:
n1info

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