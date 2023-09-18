Лионель Месси рассказал о своих привычках и любимых блюдах

По словам 36-летнего аргентинца, он многое делает по заведенному порядку, не нарушая его.

"У меня много ритуалов. Прежде чем пойду спать, я приготовлю все на столе на следующий день.

Завтрак... Каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же месте. Пусть у каждого будет свое место за столом - у ребят, у Антонелы, у меня.

Когда прихожу домой, сразу же снимаю кроссовки [и надеваю тапочки] - то ли у меня дома, то ли у кого-то, кому я доверяю. У меня есть и другие [ритуалы], но я предпочитаю хранить молчание о них.

Я очень неприхотлив в еде: жаркое, отбивная по-милански, пасты, шоколад, дульсе де лече (десертное блюдо испанской и латиноамериканской кухни, которое используют также как начинку для кондитерских изделий), мороженое.

Я люблю все сладкое, и все мне можно есть. Но я стараюсь есть поменьше.

Мате? Горячий и горький. Раньше я пил сладкий, но потом привык к горькому", - сказал форвард "Интер Майами" и сборной Аргентины.