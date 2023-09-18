Официально. 36-летний Сиригу перешел в Ниццу

"Ницца" объявила о подписании Сальваторе Сиригу. Итальянец пришел в клуб в качестве свободного агента после полугода в "Фиорентине".

Стороны заключили соглашение до конца сезона.

Сиригу с 2011-го по 2016-й был основным голкипером "ПСЖ". Вратарь провел 189 матчей, из которых 84 – "на сухо". В своей карьере он также поиграл за "Палермо", "Торино", "Дженоа", "Наполи" и "Фиорентину".

Сальваторе также стал чемпионом Европы со сборной Италии.