Официально. 36-летний Сиригу перешел в Ниццу
Контаракт на год
Фото: ogcnice.com
"Ницца" объявила о подписании Сальваторе Сиригу. Итальянец пришел в клуб в качестве свободного агента после полугода в "Фиорентине".
Стороны заключили соглашение до конца сезона.
Сиригу с 2011-го по 2016-й был основным голкипером "ПСЖ". Вратарь провел 189 матчей, из которых 84 – "на сухо". В своей карьере он также поиграл за "Палермо", "Торино", "Дженоа", "Наполи" и "Фиорентину".
Сальваторе также стал чемпионом Европы со сборной Италии.
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Источник:ogcnice.com
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