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Иранские фанаты бежали за автобусом с Роналду, приехавшим в страну на матч азиатской лиги чемпионов

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Саудовские и иранские клубы не ездили друг к другу 7 лет

Иранские фанаты бежали за автобусом с Роналду, приехавшим в страну на матч азиатской лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Иранские фанаты тепло приняли Криштиану Роналду, бежав за автобусом "Аль-Насра" по улицам Тегерана. Саудовский клуб приехал в Иран впервые за 7 лет.

"Аль-Наср" встретится с "Персеполисом" в рамках Азиатской лиги чемпионов 19-го сентября. Это первый матч между саудовским и иранским клубом, который прошел в одной из этих стран. В 2016-м было принято решение играть матчи команд из этих стран на нейтральном поле. Все изменилось, когда в марте, при посредничестве Китая, страны вновь открыли свои посольства друг у друга.

"Аль-Наср" сыграет в группе Лиги чемпионов АФК с "Истиколом" из Душанбе и "Аль-Духаилем".

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Персеполис (Иран)
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