Иранские фанаты бежали за автобусом с Роналду, приехавшим в страну на матч азиатской лиги чемпионов
Саудовские и иранские клубы не ездили друг к другу 7 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Иранские фанаты тепло приняли Криштиану Роналду, бежав за автобусом "Аль-Насра" по улицам Тегерана. Саудовский клуб приехал в Иран впервые за 7 лет.
"Аль-Наср" встретится с "Персеполисом" в рамках Азиатской лиги чемпионов 19-го сентября. Это первый матч между саудовским и иранским клубом, который прошел в одной из этих стран. В 2016-м было принято решение играть матчи команд из этих стран на нейтральном поле. Все изменилось, когда в марте, при посредничестве Китая, страны вновь открыли свои посольства друг у друга.
"Аль-Наср" сыграет в группе Лиги чемпионов АФК с "Истиколом" из Душанбе и "Аль-Духаилем".
هي أشيـاء لا تُشتـرى ????— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2023
كُن أقرب وشاهد كواليس وصول #العالمي ????
إلى العاصمة الإيرانية طهـران
عبـر حساب #النصر الرسمي في سناب شات ????https://t.co/Hrdf7HugGG pic.twitter.com/lsgfBiP2Uv
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