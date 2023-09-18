Иранские фанаты бежали за автобусом с Роналду, приехавшим в страну на матч азиатской лиги чемпионов

Иранские фанаты тепло приняли Криштиану Роналду, бежав за автобусом "Аль-Насра" по улицам Тегерана. Саудовский клуб приехал в Иран впервые за 7 лет.

"Аль-Наср" встретится с "Персеполисом" в рамках Азиатской лиги чемпионов 19-го сентября. Это первый матч между саудовским и иранским клубом, который прошел в одной из этих стран. В 2016-м было принято решение играть матчи команд из этих стран на нейтральном поле. Все изменилось, когда в марте, при посредничестве Китая, страны вновь открыли свои посольства друг у друга.

"Аль-Наср" сыграет в группе Лиги чемпионов АФК с "Истиколом" из Душанбе и "Аль-Духаилем".