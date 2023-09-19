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Футболистки сборной Испании отказываются возвращаться в сборную после отстранения Рубиалеса и главного тренера команды

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Они требуют реформ в Федерации футбола Испании

Футболистки сборной Испании отказываются возвращаться в сборную после отстранения Рубиалеса и главного тренера команды

Фото: twitter.com

Новина українською

Футболистки сборной Испании продолжают бойкот национальной команды после истории с бывшим главой Королевской федерации футбола Испании Луисом Рубиалесом и поцелуем Дженифер Эрмосо. Игроки национальной команды отказались от вызова.

"Игроки женской футбольной сборной хотят выразить следующее: то, что четко было высказано в нашем прошлом заявлении, без какой-либо возможности для другого толкования, остается в силе. Наше твердое намерение в том, чтобы нас не вызывали в сборную по уважительным для того причинам.

Как элитные профессиональные игроки, мы изучим возможные юридические последствия, которым можем подвергнуться после того, как RFEF включила нас в список, хотя мы просили не вызвать нас по причинам, уже объясненным публично и во всех деталях. На основании этого мы примем наилучшее решение относительно нашего будущего и нашего блага.

В этом смысле нам представляется уместным указать, что вызов не был сделан своевременно в соответствии со статьей 3.2 Приложения I к Регламенту о статусе и трансферах игроков ФИФА, поэтому, как мы понимаем, RFEF не в состоянии требовать, чтобы мы приехали в сборную.

Мы еще раз сожалеем о том, что наша федерация ставит нас в ситуацию, которой мы бы никогда не хотели", – говорится в заявлении.

Новая главный тренер сборной Испании вызвала футболисток, нессмотря на бойкот и требования реформировать RFEF даже после отстранения Луиса Рубиалеса и защищавшего его главного тренера Хорхе Вильды.

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В статье: Испания Луис Рубиалес
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Источник:
sport.es

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