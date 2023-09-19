Иранские фанаты Роналду сорвали тренировку Аль-Насра в Тегеране

Приезд португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в Тегеран вызвал огромный ажиотаж.

Как сообщает TasnimSport, из-за неконтролируемого скопления людей, желающих увидеть Роналду, "Аль-Насру" пришлось отменить тренировку команды. Отмечается, что сотни болельщиков выбежали на дорогу и сопровождали автобус, в котором ехал португальский игрок.

Футболист в составе саудовского клуба прилетел в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с "Персеполисом", который состоится сегодня, 19 сентября, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в четырех матчах в чемпионате Саудовской Аравии, в которых записал в свой актив шесть голов и четыре результативные передачи.