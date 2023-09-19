Фанаты в Тегеране ворвались в отель, где остановился Роналду с командой

Большое количество иранских болельщиков пришло к отелю, где остановился "Аль-Наср", чтобы увидеть Роналду. Фанатам удалось прорваться в вестибюль отеля, и они начали скандировать фамилию Роналду. Охранники отвели португальца на свой этаж для безопасности футболиста.

Ранее сообщалось, что из-за болельщиков, желающих увидеть Роналду, "Аль-Насру" пришлось отменить тренировку команды. Отмечается, что сотни фанатов выбежали на дорогу и сопровождали автобус, в котором ехал португальский игрок.

Роналду в составе "Аль-Насра" прилетел в Тегеран на матч азиатской Лиги чемпионов с "Персеполисом", который состоится сегодня, 19 сентября, начало - в 21:00.