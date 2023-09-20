Шахтер провалил старт в ЛЧ, победы Барсы, ПСЖ и Ман Сити. Главные новости за 19 сентября

Кевин Келси забил в ворота "Драконов", оторвавшись от самого Пепе, но защита "Горняков" сплоховала, пропустив три гола за полчаса. Да и вообще "Порту" смотрелся сильнее, качественнее украинской команды. Сюрприза не вышло.

В группе "Шахтера" "Барса" отгрузила пять сухих голов "Антверпену", демонстрируя высококлассный футбол. Также на комплименты наиграл "ПСЖ", который в доминирующем стиле обыграл "Боруссию" (2:0). Действующий чемпион "Ман Сити" в Белграде чуть помучился, но таки дожал "Црвену Звезду" (3:1). А вот в парах "Милан" - "Ньюкасл" (0:0) и "Лацио" - "Атлетико" (1:1) победителя не выявили, причем римлян от фиаско спас гол вратаря.

У команды Алексея Белика получилось даже хуже, чем у основы "Шахтера". "Порту" U-19 забил четыре гола за 50 минут, позволив украинцам лишь гол престижа в концовке. Так в плей-офф Юношеской лиги УЕФА не выйти, это точно.

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И это не домыслы, а слова наставника "Орлов" Рогера Шмидта. По мнению немца, Трубин уже адаптировался и готов играть в каждом матче. Начнет Анатолий просто сегодня с поединка Лиги чемпионов "Бенфика" - "РБ Зальцбург". Зная, как австрийцы летят вперед, легко не будет.

А это инсайд от днепровских коллег. По их информации, "Хапоэль Беер-Шева" вышел на хавбека "Днепра-1" и сборной Украины перед закрытием трансферного окна, но договориться не успел. Новый виток борьбы за Пихаленка ожидается уже зимой. Неожиданный вектор.

Паоло Дзанетти отправлен в отставку после того, как команда проиграла все 4 матча на старте чемпионата. Для Виктора Коваленко это отличная новость, ведь при этом тренере он наиграл лишь 18 минут в Серии А. Это явно не потолок украинца; он не звезда, но может больше.