Шахтер провалил старт в ЛЧ, победы Барсы, ПСЖ и Ман Сити. Главные новости за 19 сентября

Кевин Келси забил в ворота "Драконов", оторвавшись от самого Пепе, но защита "Горняков" сплоховала, пропустив три гола за полчаса. Да и вообще "Порту" смотрелся сильнее, качественнее украинской команды. Сюрприза не вышло.
У команды Алексея Белика получилось даже хуже, чем у основы "Шахтера". "Порту" U-19 забил четыре гола за 50 минут, позволив украинцам лишь гол престижа в концовке. Так в плей-офф Юношеской лиги УЕФА не выйти, это точно.
И это не домыслы, а слова наставника "Орлов" Рогера Шмидта. По мнению немца, Трубин уже адаптировался и готов играть в каждом матче. Начнет Анатолий просто сегодня с поединка Лиги чемпионов "Бенфика" - "РБ Зальцбург". Зная, как австрийцы летят вперед, легко не будет.
А это инсайд от днепровских коллег. По их информации, "Хапоэль Беер-Шева" вышел на хавбека "Днепра-1" и сборной Украины перед закрытием трансферного окна, но договориться не успел. Новый виток борьбы за Пихаленка ожидается уже зимой. Неожиданный вектор.
Паоло Дзанетти отправлен в отставку после того, как команда проиграла все 4 матча на старте чемпионата. Для Виктора Коваленко это отличная новость, ведь при этом тренере он наиграл лишь 18 минут в Серии А. Это явно не потолок украинца; он не звезда, но может больше.