День тренерских перестановок, перестрелка Баварии и МЮ, невзрачный дебют Трубина. Главные новости за 20 сентября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 20 сентября.

"Бавария" обыграла "Манчестер Юнайтед" (4:3) в результативном матче на "Альянц Арене". Центральный матч игрового дня Лиги Чемпионов был зрелищным, но далёк от высоких стандартов этих команд. Чемпионы Германии тотально доминировали большую часть встречи, Мусиала разрывал оборону гостей, а Харри Кейн забивал привычный гол в ворота Юнайтед. Но неожиданный дубль Каземиро в концовке встречи едва не перевернул игру для англичан.

Анатолий Трубин не лучшим образом дебютировал за "Бенфику" в Лиге Чемпионов. Украинский голкипер ошибся уже на второй минуте матча против "РБ Зальцбурга" (0:2), подарив австрийцам возможность для пробития пенальти после неудачного выхода из ворот. Впрочем, 11-метровый пролетел выше ворот. Но вскоре "Бенфика" осталась в меньшинстве и в итоге заслуженно проиграла.

"Марсель" объявил об уходе Марселино Тораля и его тренерского штаба в связи с угрозами от фанатов на встрече с болельщиками, которая прошла 18-го сентября. Специалист провел всего 7 матчей у руля команды. Под его руководством "Марсель" вылетел из квалификации ЛЧ от "Панатинаикоса" и выиграл 2 из 5 матчей в Лиге 1. По идентичным причинам клуб вскоре может покинуть президент Пабло Лонгория.

Михал Пробеж назначен новым тренером сборной Польши. На этом посту 50-летний специалист заменил Фернанду Сантуша, с которым Польский футбольный союз прекратил сотрудничество на прошлой неделе. Пробеж ранее возглавлял сборную Польши U-21, и успел провести с ней 10 матчей, пять из которых выиграл (в том числе два в отборочном турнире чемпионата Европы), три свел вничью.

Сборная Турции объявила об отставке главного тренера Стефана Кунца. Последней каплей для турецкой федерации стала ничья 1:1 с Арменией Александра Петракова в рамках квалификации на ЕВРО-2024 8-го сентября. Стефан Кунц возглавлял сборную Турции с сентября 2021-го. Команда остановилась в шаге от прохода на чемпионат мира в Катаре, уступив лишь Италии в плей-офф квалификации.