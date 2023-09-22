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Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября

Общие новости
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А также некоторые другие неожиданные результаты ЛЕ и ЛК, планы Андрея Лунина

Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября

Фото: ФК Зоря Луганськ

UA-Футбол
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UA-Футбол собрал для своїх читателей подборку главных новостей за четверг, 21-е сентября

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"Заря" стартовала в группе Лиги конференций с ничьей с фаворитом группы

"Заря" начала свой путь в группе Лиги конференций с очень достойного результата. Луганчане в формально домашнем матче не проиграли "Генту", который при жеребьевке был во второй корзине и не зря считается теоретическим фаворитом группы – 1:1. В другом матче нашего квартета "Маккаби" победил "Брейдаблик" 3:2. Следующий матч луганчане сыграют против исландцев.

Сборная Украины получила наказание от УЕФА

УЕФА на своем официальном сайте объявил о некоторых дисциплинарных санкциях в отношении тех или иных команд. Свое наказание получила и сборная Украины по итогам матчей отбора к Евро-2024 против Англии и Италии. В действиях болельщиков увидели расизм. Следствие – штрафы и частичное ограничение для болельщиков в плане посещения стадиона.

Футбольное сообщество пытается помочь Милевскому

О проблемах Милевского уже открыто говорят в футбольной среде. В частности, тему в своем интервью поднял Евгений Селезнев. Впоследствии его поддержал Александр Алиев. Суть состоит в том, что товарищи готовы помочь бывшему футболисту, а Игорь Суркис готов оплатить все финансово. Однако Артём Милевский отказывается от помощи.

Результаты Лиги Европы и Лиги конференций: супер-камбек боснийцев, поражение "Астон Виллы" и "Панатинаикоса", перестрелка "Марселя" и "Аякса"

В Лиге Европы и Лиге конференций, кроме матча "Зари", состоялось еще немало интересных поединков. Среди самого горячего отмечаем камбек дебютанта группового раунда "Зрински" в матче с АЗ – выиграли 4:3 после поражения 0:3 в первом тайме. "Астон Вилла" проиграла "Легии" 2:3, "Вильярреал" капитулировал на поле "Панатинаикоса" 0:2, а "Аякс" и "Марсель" расписали веселые 3:3.

Лунин думает над тем, чтобы наконец покинуть "Реал"

Андрей Лунин серьезно думает над тем, чтобы наконец-то покинуть "Реал". Украинца не устраивает роль второго голкипера даже в условиях травмы Тибо Куртуа. В начале сезона украинец сыграл несколько матчей, а затем место в воротах забронировал за собой новичок Кепа. Как отмечают СМИ, эта ситуация окончательно убедила Лунина в поисках новой команды.

Тренер "Бенфики" поддержал Трубина

Другой украинский вратарь-легионер Анатолий Трубин также оказался в неприятной ситуации. Он отыграл не самый лучший матч в Лиге чемпионов против "Зальцбурга", привезя пенальти. Но главный тренер "орлов" Роджер Шмидт поддержал украинца, заявив, что он является частью "Бенфики" и так будет и дальше.

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