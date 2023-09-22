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Роналдо – 47 лет: хорошо ли вы помните карьеру Феномена? Квиз от UA-Футбол

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Делитесь самыми яркими воспоминаниями по карьере "зубастика" в комментариях

Роналдо – 47 лет: хорошо ли вы помните карьеру Феномена? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22-го сентября, исполняется 47 лет выдающемуся бразильскому форварду Роналдо.

По случаю Дня рождения легенды мы предлагаем проверить, насколько хорошо вы помните его карьеру, пройдя наш квиз.

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