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ФИФА опубликовала номинантов на самый красивый гол года: в списке восемь мужчин и три женщины - ВИДЕО

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Только один представитель топ-5 европейских чемпионатов

ФИФА опубликовала номинантов на самый красивый гол года: в списке восемь мужчин и три женщины - ВИДЕО

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА опубликовала список претендентов на самый красивый гол года. В список попало 11 номинантов: восемь мужчин и три женщины.

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Отметим, что единственным представителем топ-5 чемпионатов является гол игрока “Брайтона” Хулио Энсисо в ворота “Манчестер Сити”. Также добавим, что все три гола с участием женских команд были забиты на недавнем Чемпионате мира.

Полный список номинантов на премию Пушкаша:

  • 1. Альваро Барреал: "Цинциннати" – "Питтсбург" (Открытый кубок США, 6 июня 2023 г.);
  • 2. Линда Кайседо: Колумбия – Германия (Чемпионат мира по футболу среди женщин, 30 июля 2023 г.);
  • 3. Хулио Энсисо: "Брайтон" - "Манчестер Сити" (Английская Премьер-лига, 24 мая 2023 г.);
  • 4. Сон Джин Канг: Иордания U20 – Республика Корея U20 (Кубок Азии среди юношей до 20 лет, 5 марта 2023 г.);
  • 5. Сэм Керр: Австралия – Англия (Чемпионат мира по футболу среди женщин, 16 августа 2023 г.);
  • 6. Брайан Лозано: "Атлас" - "Америка" (Лига MX Клаусура (Мексика), 26 февраля 2023 г.);
  • 7. Гильерме Мадуга: "Новоризонтино" – "Ботафого ФК-СП" (Серия B (Бразилия), 27 июня 2023 г.);
  • 8. Иван Моранте: "Ибица" – "Бургос" (Сегунда (Испания), 25 марта 2023 г.);
  • 9. Нуну Сантуш: "Спортинг" - "Боавишта" (Примейра (Португалия), 12 марта 2023 г.);
  • 10. Асхат Тагиберген: Казахстан – Дания (отборочные матчи Евро-2024, 26 марта 2023 г.);
  • 11. Беатрис Занератто: Бразилия – Панама (чемпионат мира по футболу среди женщин, 24 июля 2023 г.).

Единственное полное видео всех голов было загружено в Тик-Ток ФИФА. Однако на YouTube-канале организации можно просмотреть каждое взятие ворот по отдельности.

Голосование проходит на официальном сайте ФИФА.

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В статье: ФИФА премия Пушкаша
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