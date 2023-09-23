Месси рассказал, за какой клуб хочет поиграть в будущем
Это команда из его родной страны
фото - Getty Images
Нападающий "Интера" Майами Лионель Месси рассказал о желании поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз" из Аргентины.
"Всегда, а особенно после того, как стал чемпионом мира, хотел наслаждаться аргентинским футболом, играя за "Ньюэллс Олд Бойз". Когда был маленьким, ходил по этому полю.
Хотел бы поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз", но не знаю, что планирует дальше делать Ди Мария", - сказал Месси.
Напомним, клуб "Ньюэллс Олд Бойз" в прошлом сезоне финишировал 14-м в чемпионате Аргентины.
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Источник:infobae.com
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