Месси рассказал, за какой клуб хочет поиграть в будущем

Нападающий "Интера" Майами Лионель Месси рассказал о желании поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз" из Аргентины.

"Всегда, а особенно после того, как стал чемпионом мира, хотел наслаждаться аргентинским футболом, играя за "Ньюэллс Олд Бойз". Когда был маленьким, ходил по этому полю.

Хотел бы поиграть за "Ньюэллс Олд Бойз", но не знаю, что планирует дальше делать Ди Мария", - сказал Месси.