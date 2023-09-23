Роналду оформил 13 результативных действий в первых 6 матчах чемпионата Саудовской Аравии

Вчерашний матч "Аль-Насра" против "Аль-Ахли" завершился со счетом 4:3 в пользу первых. Дублем отличился нападающий Криштиану Роналду, в том числе первый его гол получился довольно необычным.

Таким образом, португалец довел количество забитых мячей до девяти в текущем чемпионате. Кроме этого Роналду оформил четыре ассиста. Для этого ему понадобилось шесть поединков.

Криштиану лидирует в рейтинге бомбардиров саудовской лиги. У ближайших его преследователей по шесть голов.

Добавим, что “Аль-Наср” благодаря победе смог подняться на пятое место в турнирной таблице. До лидера чемпионата "Аль-Иттихада" отрыв составляет три очка.