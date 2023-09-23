Криштиану: Говорят, что с Роналду покончено… но это неправда
Португалец не сдается
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Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на обращение своих недоброжелателей.
“Говорят, что с Роналду покончено… но это неправда. Я буду продолжать играть, пока мои ноги не скажут: Криштиану, я завершил.
У меня есть еще много чего. Я все еще люблю футбол и забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Они говорят, что я закончил, но я до сих пор доказываю, что это неправда”, - сказал Роналду.
В первых шести матчах текущего чемпионата португалец отличился девятью голами и четырьмя ассистами. В частности, во вчерашнем поединке против "Аль-Ахли" он оформил дубль.
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