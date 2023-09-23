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Криштиану: Говорят, что с Роналду покончено… но это неправда

Общие новости
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Португалец не сдается

Криштиану: Говорят, что с Роналду покончено… но это неправда

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду ответил на обращение своих недоброжелателей.

“Говорят, что с Роналду покончено… но это неправда. Я буду продолжать играть, пока мои ноги не скажут: Криштиану, я завершил.

У меня есть еще много чего. Я все еще люблю футбол и забивать голы. Я все еще люблю побеждать. Они говорят, что я закончил, но я до сих пор доказываю, что это неправда”, - сказал Роналду.

В первых шести матчах текущего чемпионата португалец отличился девятью голами и четырьмя ассистами. В частности, во вчерашнем поединке против "Аль-Ахли" он оформил дубль.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Fabrizio Romano

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