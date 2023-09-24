Лионель Месси думает о следующем клубе, Рух отобрал очки у Шахтера, а Довбик снова забил. Главные новости за 23 сентября

Легендарный аргентинский футболист в недавнем интервью рассказал о своем желании вернуться в "Ньюэллс Олд Бойс", в котором когда-то начиналась его карьера. "Всегда, а особенно после того, как стал чемпионом мира, хотел наслаждаться аргентинским футболом, играя за "Ньюэллс Олд Бойз". Когда был маленьким, ходил по тому полю" — заявил Месси. Вполне возможно, что "Интер" Майами — это не последний клуб в карьере действующего чемпиона мира.

Центральный защитник "Баварии" Маттейс Де Лигт перестал быть основным центральным защитником своего клуба после трансфера Кима Мин Дже. После матча Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", который его команда выиграла, он расстроено покидал стадион и отказался давать какие-либо комментарии немецким СМИ. Издание Bild намекает на то, что уже зимой голландец может сменить клуб, поскольку его не устраивает роль запасного.

Украинский форвард провел очередной результативный матч за "Жирону" и сумел отличиться голом с пенальти, а также голевой передачей на Савио, когда его команда забивала 5-й гол в матче. Виктор Цыганков в этой игре хоть и записал себе в пассив привезенный пенальти на собственные ворота, все же отметился активной игрой впереди. Украинцы продолжают зажигать в Испании.

Львовский "Рух" явно удивил своего соперника агрессией и активностью. Команда Виталия Пономарева на последних минутах встречи дожала своего ослабленного соперника и забрала в копилку один балл. А почему же соперник был ослаблен? Все из-за красной карточки, которую уже на 20-й минуте заработал защитник "горняков" Ярослав Ракицкий. Споров по поводу красной может быть много, особенно это решение не понравилось главному тренеру "Шахтера" Патрику ван Леувену, впрочем уровень игры, который продемонстрировал "Рух", точно нельзя игнорировать.

Каталонская "Барселона" в рамках 6-го тура Примеры принимала у себя дома "Сельту". Хозяева напомнили всему миру, что они могут играть достаточно бледно. Почти весь матч они уступали в счете, а когда на 76-й минуте Дувикас забил второй гол, то казалось, что поражение каталонцев неизбежно. Впрочем с 81 по 89 минуту в игроков "блау-граны" вселилось что-то потустороннее. За этот промежуток они быстренько забили трижды и вырвали победу там, где казалось, это невозможно.